Podemos Aragón cree que Iglesias les respalda y no les desautoriza

Las candidatas de la confluencia Podemos-Equo a la presidencia de Aragón, Maru Díaz, y a la alcaldía de Zaragoza, Violeta Barba, han considerado que las declaraciones de Pablo Iglesias en las que lamentaba la falta de acuerdo con ZeC respaldan sus tesis y no desautorizan a la dirección autonómica.

"Pablo Iglesias lamentaba que no se hubiera podido llegar a un acuerdo y nosotros hemos dicho que también lamentamos", ha recalcado en declaraciones a los medios Díaz, quien ha dejado claro que si no se repite la confluencia de Podemos en ZeC es porque "Pedro no ha querido", en referencia al alcalde, Pedro Santisteve.

Asimismo, ha reiterado que las razones por las que no se ha llegado a un acuerdo hay que preguntarlas "a la otra parte", aunque ha dejado claro que "no es una tragedia" y que, si los números dan, entrarán a gobernar conjuntamente.

De todas formas, ha insistido en que desde la formación morada siguen tendiendo la mano para llegar a un acuerdo después del proceso de primarias de ZeC.

Por su parte, la candidata de Podemos-Equo a la alcaldía de la capital aragonesa, Violeta Barba, ha remarcado que la realidad de 2019 es diferente a la de 2015 y que "no podemos vivir exclusivamente de recuerdos".

No obstante, ha apuntado que si no se repite la fórmula utilizada hace cuatro años "no ha sido por falta de ganas", pero que no se puede achacar a Podemos una responsabilidad que está "en la otra parte".

"No podemos echarnos las manos a la cabeza, sino todo lo contrario", ha señalado Barba, quien ha añadido que ante la negativa de ZeC era su "obligación" presentarse a las elecciones del próximo 26 de mayo y que el líder nacional vino a reforzar esa misma idea.

En cuanto a las dos integrantes del sector crítico de Podemos Aragón que se han presentado a las primarias de ZeC, ha recalcado que ello no significa que la formación morada esté presente en dicha confluencia, ya que el Consejo Ciudadano autonómico decidió no concurrir a este proceso interno.

Estas dos militantes, integrantes también de la lista liderada por Violeta Barba, "tendrán que decidir en qué lista quieren concurrir", ha asegurado la candidata, quien ha recordado que las potestades disciplinarias las tiene Madrid.

Por otro lado, ha puesto en valor que la candidatura de Podemos-Equo presenta un modelo de ciudad claro, abierto, de futuro, de empleo, de vivienda y, sobre todo, de derecho, y se ha mostrado confiada en que será elegido mayoritariamente por los zaragozanos.

Las dos candidatas de la formación morada para los comicios del 26 de mayo han hecho estas declaraciones en el marco de un encuentro de carácter municipalista que han tenido lugar este sábado en Zaragoza para dar el pistoletazo de salida a las próximas dos campañas.

Díaz ha alabado a los "valientes" que se van a atrever a dar un paso en sus municipios dentro de esta confluencia, porque el municipalismo es "mucho más que las grandes ciudades".

Aunque todavía se están cerrando las candidaturas, por el momento pueden garantizar que Podemos-Equo se presentará en todas las cabeceras comarcales a las que sumarán algunos otras localidades para que en torno al 90 por ciento de los aragoneses puedan elegir la papeleta de esta confluencia.

Entre las propuestas, ha destacado la de elaborar una nueva ley de financiación municipal que asegure una partida presupuestaria mínima de 25 euros para los pequeños ayuntamientos, así como que cualquier fondo adicional procedente del Gobierno central vaya destinado también a estos municipios.