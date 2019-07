Podemos se niega a dar un cheque en blanco a un gobierno "en negro"

Marta de Santos, miembro del equipo negociador de Podemos para la investidura del socialista de Javier Lambán, ha asegurado que a día de hoy el candidato no tiene el voto de la formación morada, aunque ha rehusado concretar si existe la posibilidad de una abstención, porque se niegan a dar "un cheque en blanco" a un gobierno "en negro".

Antes de participar en una nueva reunión con el PSOE, que ayer trasladó a Podemos un documento para la negociación, De Santos ha asegurado que no hay un bloqueo a las conversiones sino a su grupo para que forme parte del futuro Gobierno, y la cuestión, ha dicho, es saber qué se pretende en ese gabinete -del PSOE con el PAR y da por sentado que con CHA- para que no pueda estar su partido.

Así, ha rechazado que el PSOE pida a Podemos que apoye a Lambán en la investidura sin saber qué han pactado los socialistas con el PAR y con CHA, si bien ha remarcado que a nadie sorprendería qué consejerías podrían ocupar, dado que el líder del PAR, Arturo Aliaga, ya fue consejero de Industria y el de CHA, José Luis Soro, de Vertebración del Territorio.

Podemos, ha asegurado, no quiere entrar "como elefante en una cacharrería" ni "rompiendo nada" y está dispuesto a respetar lo que se haya acordado y entenderlo para poder formar parte de ese proyecto.

Ha insistido, al respecto, que su partido pide que les aseguren un mecanismo para que el acuerdo sea para toda la legislatura de las cuatro fuerzas políticas, para que haya un gobierno "estable", y que lo que se pacte se lleve a cabo, teniendo en cuenta que la mayoría de los más de 500 acuerdos firmados con el PSOE la pasada legislatura están sin cumplir, según De Santos, quien ha incidido en que los socialistas "no están siendo sinceros".

En ese contexto, desde Podemos aseguran que el PSOE les ha llegado a ofrecer tras la investidura su entrada en el gabinete con una crisis de Gobierno en diciembre, algo que ni se plantean.

Por tanto, ha dicho De Santos, Podemos sigue sin poder apoyar la investidura de Lambán ante la falta de información sobre los pactos con otras fuerzas y los motivos por los que la formación morada no puede formar parte del Consejo de Gobierno.

"Nos piden un cheque en blanco a un gobierno en negro", ha reiterado, porque las reuniones con el PSOE están siendo "dar vueltas a una rotonda" y la responsabilidad de Podemos es "forzar" que la situación sea estable, porque "Aragón lo necesita", convencidos en Podemos de que en los programas de las cuatro fuerzas políticas hay muchos puntos en común.

Además, ha considerado que a la persona que ha redactado el documento que el PSOE ha trasladado a Podemos la deberían despedir por la falta concreción y porque no respeta lo hablado con las otras fuerzas, y eso es "poco serio en un momento tan importante".

Para De Santos, el PSOE no está entendiendo el momento o no quiere formar parte de un Gobierno con Podemos porque tiene una alternativa que no están diciendo con Ciudadanos, y si es así, Lambán debería ser "sincero" y decirlo.