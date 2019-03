Podemos niega que Iglesias rechace su decisión de concurrir en solitario

Un día después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, criticase la decisión de su formación en Aragón de no concurrir a las elecciones del Ayuntamiento de Zaragoza en coalición con Zaragoza en Común (ZeC), desde Podemos Aragón matizaron sus palabras. Las candidatas de la confluencia Podemos-Equo a la presidencia de Aragón, Maru Díaz, y a la alcaldía de Zaragoza, Violeta Barba, aseguraron que su líder respalda sus tesis y no desautorizó a la dirección autonómica.

Iglesias dijo en la Cadena Ser que lamentaba «que nuestros compañeros en Aragón no se hayan puesto de acuerdo con el alcalde, que es un ejemplo de valentía», en referencia a Pedro Santisteve. «Pablo Iglesias lamentaba que no se hubiera podido llegar a un acuerdo y nosotros hemos dicho que también lo lamentamos», recalcó Díaz, quien dejó claro que si no se repite la confluencia de Podemos en ZeC es porque «Pedro no ha querido», en referencia al alcalde.

Reiteró que las razones por las que no se ha llegado a un acuerdo hay que preguntárselas «a la otra parte», aunque dejó claro que «no es una tragedia» y que, si los números dan, entrarán a gobernar conjuntamente. Díaz insistió en que desde la formación morada siguen tendiendo la mano para llegar a un acuerdo después del proceso de primarias de ZeC.

Barba remarcó que la realidad del 2019 es diferente a la del 2015 y que no se puede «vivir exclusivamente de recuerdos». Apuntó que si no se repite la fórmula utilizada hace cuatro años «no ha sido por falta de ganas», pero, insisitió, no se puede achacar a Podemos una responsabilidad que está «en la otra parte». «No podemos echarnos las manos a la cabeza, sino todo lo contrario», señaló Barba, quien añadió que ante la negativa de ZeC era su «obligación» presentarse a las elecciones del 26-M.

En cuanto a las dos integrantes del sector crítico de Podemos Aragón que se han presentado a las primarias de ZeC, quisieron dejar claro que esto no significa que la formación morada esté presente en dicha confluencia, ya que el Consejo Ciudadano autonómico decidió no concurrir a este proceso interno. Estas dos militantes, integrantes de Barba, «tendrán que decidir en qué lista quieren concurrir».