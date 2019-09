Podemos pasa página de la polémica aragonesa

Podemos intentará cerrar filas y pasar página de las polémicas generadas en las direcciones autonómicas de Aragón y Andalucía, que ayer ofrecieron pleno apoyo a las listas fijadas el pasado mes de abril para las elecciones de noviembre.

Fue el caso del secretario general de la formación morada en Aragón, Nacho Escartín, que intervino por videoconferencia después de que un asunto personal le impidiese viajar al Consejo Ciudadano Estatal en Madrid.

Escartín, según fuentes de la formación, expuso el punto de vista de la dirección aragonesa, que hubiera sido partidaria de elaborar unas nuevas listas desde Aragón. Esto hubiese permitido a su vez relevar como número uno por Zaragoza al actual secretario de Acción Política, Pablo Echenique, cuya presencia era uno de los principales obstáculos para que CHA se planteara unirse a la coalición con IU.

Dado que los aragonesistas optaron definitivamente por Más País, Escartín desistió de la petición de flexibilizar las listas y ofreció su pleno apoyo y el de la estructura aragonesa del partido a las listas ya fijadas para la pasada convocatoria de elecciones.

Fuentes cercanas a la dirección estatal de Podemos afirmaron que no hubo ningún tipo de reprimenda pública en el consejo a Escartín, como tampoco a la andaluza Teresa Rodríguez. Siempre sostuvieron que no había nada que discutir, porque las normas internas del partido marcan que las listas se eligen por parte de la militancia para un periodo electoral, de cuatro años, no para unos meses. Y además, Echenique fue el tercero que más apoyos obtuvo a nivel nacional, solo por detrás de Pablo Iglesias e Irene Montero.

En Podemos Aragón declinaron hacer declaraciones, más allá de informar de que Escartín defendió el punto de vista aragonés en el encuentro, y esperarán a celebrar una reunión autonómica para valorar la situación generada, entre otros asuntos.

Echenique, por su parte, prepara su campaña con presencia en Aragón.