Podemos pide saber el reparto de cargos para apoyar la investidura

Podemos no le dará su apoyo a Lambán tan fácilmente. No lo hará sin conocer antes qué puestos está dispuesto a cederles y cuáles ocuparía en un hipotético Gobierno PSOE-PAR. Así lo acordó ayer el Consejo Ciudadano Autonómico después de que el presidente en funciones le ofreciese el viernes a la formación morada puestos de segundo nivel a cambio de su apoyo en la investidura, aunque este reparto reducirá su presencia a pesar de haber ganados más diputados en las últimas elecciones autonómicas.

Pero también lo hace a sabiendas de que, o cuenta con el apoyo de de los cinco diputados del partido liderado por Nacho Escartín, o su investidura no prosperará de ninguna manera porque no tiene otra alternativa para sumar. Que PSOE y Podemos no alcancen un acuerdo tendría consecuencias, porque habría que volver a convocar unas elecciones algo que, a priori, no beneficiaría a la formación morada, muy tocada tras perder nueve diputados el pasado 26-M.

El Consejo Ciudadano de ayer también acordó vetar cualquier acuerdo del Gobierno de Aragón con una formación que no haya apoyado la investidura. De esta manera, el PSOE se quedaría sin opciones de votar, por ejemplo, junto con el PP y Cs, como sucedió en la pasada legislatura con el impuesto de sucesiones. Esta condición limitaría la capacidad del partido socialista, por lo que parece difícil que aceptasen esta exigencia.

Entre los temas que más preocupan a la formación morada se encuentran los cargos que el PSOE pretende cederles a cambio de su apoyo. Podemos solo votará a favor de Lambán si existe un «programa de acción de Gobierno de cambio y progreso» que, además, establezca los compromisos programáticos que alcancen las fuerzas que hagan posible la investidura y revalide su mandato.

Sería en este acuerdo donde se sellaría ya la estructura del próximo Gobierno así como las personas que desempeñarían los órganos superiores y directivos de la comunidad aragonesa y donde se establecerían «las garantías» que permitiesen su cumplimiento, según explicó el partido a través de un comunicado.

Es decir, lo que quiere Escartín es saber qué asientos y sillones se repartirán entre sus cinco diputados tanto a nivel de Departamentos como de Direcciones Generales. Desde la formación morada no darán un paso adelante hasta que no reciban una propuesta completa para retomar las negociaciones. En caso de llegar a un acuerdo, que podría ser solo de investidura o de gobernabilidad, se sometería a la consulta a la Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón.

En conclusión, se avecina una semana de reuniones y encuentros entre los socialistas y la formación morada.