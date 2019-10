Polémica por un cartel de la campaña 'No es no' en Zaragoza

Otra polémica ha empañado las Fiestas del Pilar a dos días de su inicio. Esta vez ha sido un cartel de la campaña No es No. Por unas Fiestas sin agresiones sexistas que contiene el mensaje de Porque no es igual acariciar que manosear avalada por el Ministerio de Igualdad. Para el colectivo 8M, que ha denunciado en las redes sociales el anuncio, la idea que transmite es "machista". Desde la Coordinadora Organizaciones Feministas Zaragoza han solicitado la retirada del cartel porque consideran que refuerza la idea de que "no se puede tocar a la mujer en algunos casos".

A través de su cuenta de Twitter, el 8M cuestiona el mensaje que se pretende lanzar con el eslogan que contiene. "¿Hazlo bien, para que no parezca mal?", se preguntan desde el colectivo feminista, que segura que "esto es lo que ocurre cuando unos machistas hacen campaña para otros machistas".

¿Qué es lo que quiere decir el @zaragoza_es con esta campaña?

¿Hazlo bien, para que no parezca mal? 😤

Esto es lo que ocurre cuando unos machistas hacen campaña para otros machistas. #Pilares2019 #AyuntamientoMachista pic.twitter.com/ShUY9tTeHx — 8MZGZ🌻♀️ (@8_mzgz) October 3, 2019

Zaragoza en Común (ZeC), Podemos y PSOE han solicitado la retirada inmediata de la campaña y el Gobierno municipal ha anunciado que convocará a los portavoces de Acción Social para abordar el asunto. Desde el área de Igualdad, responsable del diseño de la campaña durante la anterior corporación, han explicado que fue ZeC quién la supervisó y aprobó. La plataforma ciudadana ha negado que la anterior responsable de Igualdad, Arantza Gracia, le diera el visto bueno a este cartel y ha asegurado que propuso lanzar uno con el mensaje de Menos machirulos y más cachirulos.

Esta campaña fue presentada el 22 de julio por la actual corporación, siete días después de que tomará posesión del nuevo Gobierno de la ciudad, y contó con el apoyo de todos los grupos políticos, también de ZeC. Este lunes volvió a presentarse ante los medios de comunicación, con motivos de las Fiestas del Pilar, y también fue respaldada por la oposición.