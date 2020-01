Polémica por la presentación de un libro contra las "feminazis" en el Teatro Principal

El anuncio de la presentación del libro 'Manual para defenderte de una feminazi', programada para el próximo martes en el Teatro Principal de Zaragoza, ha levantado este miércoles una polvareda política en la que el PSOE ha llegado a pedir la dimisión del gerente del Patronato de las Artes Escénicas, José María Turmo. Por el momento, la vicealcaldesa de la ciudad, Sara Fernández (Ciudadanos) ha dado orden de retirar la publicidad del evento y estudiará el expediente para comprobar cómo ha llegado a autorizarse la cesión de un espacio municipal para este evento.

"Yo no lo he autorizado, lo he conocido esta tarde", ha explicado Fernández, que no ha podido hablar con ningún responsable al trascender ya por la tarde el asunto. Pero ha querido dejar claro que "en Ciudadanos seguimos defendiendo la no utilización ideológica ni política de los espacios de propiedad municipal". Un tema que tuvo mucho protagonismo durante la pasada legislatura con la cesión del centro Luis Buñuel, en el que se celebró una charla en la que intervino una exintegrante de los GRAPO, entre otros asuntos.

Fernández explicó que el acto no ha quedado oficialmente suspendido, ya que primero tiene que analizar el expediente de cesión, que según ha aclarado nunca pasa por ella, aunque sea su máxima responsable. Por la misma razón ve "precipitado" pedir la dimisión de nadie, "cuando todavía no sé ni cómo se ha tramitado".

Para el PSOE, la mera concesión debería conllevar el cese del gerente, así como explicaciones públicas del alcalde Jorge Azcón, por permitir que se presente en una instalación municipal un libro "que va contra los valores de igualdad que fomenta Zaragoza". "Nos tememos que las cesiones a Vox, que en algunas regiones se traducen en el pin parental, en Zaragoza se convierta en un 'pin anti-igualdad", ha señalado la portavoz socialista, Pilar Alegría.

También CHA, a través de Ruth Pina, secretaria de Mullers, ha considerado que "PP y Ciudadanos dan aire a las ideas de la ultraderecha, con tal de mantenerse en el poder municipal, como se demuestra también con los presupuestos municipales para este año, con concesiones inaceptables a Vox, como los pretendidos recortes en políticas de igualdad".

El tema del libro, de la periodista y fundadora de Vox (formación que luego abandonó) Cristina Seguí, queda bastante claro con la primera frase de la sinopsis que aparecía en el ya retirado anuncio: "El feminismo de la actualidad no es solo un arma totalitaria de chantaje y coacción a la población masculina, sino también una de las mayores amenazas para la mujer del siglo XXI".