La Policía localiza al joven al que implicó el asesino de la maleta

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha conseguido localizar a Emi el Cordobés, el joven señalado como autor del crimen de la maleta, ocurrido en diciembre del 2018, por parte del principal sospechoso, Jonathan Witmar B. N.

Este joven ha sido citado a declarar a finales de mes, en calidad de testigo, por parte del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala. No fue ni detenido ni imputado puesto que, inicialmente, la investigación policial no le implica en el crimen. No obstante, su situación procesal podría cambiar si aparecieran nuevas pruebas.

Jonathan Witmar B. N., que permanece en prisión provisional desde su detención, explicó en una sus múltiples versiones que el autor de los martillazos que acabaron con la vida de J. M. V. R., de 48 años, fue Emi el Cordobés, que en ese momento era su compañero de piso. Llegó a entregar su teléfono móvil e indicar quién era en su larga lista de contactos.

En aquella declaración en la que implicó a Emi el Cordobés, Jonathan Witmar B. N. reconoció que estaba manteniendo relaciones sexuales con la víctima cuando esta empezó a gritar. Ante ello, el ahora localizado por la Policía no habría dudado en entrar bruscamente a la habitación y, martillo en mano, golpear fuertemente al fallecido. Hasta 25 golpes recibió la víctima. Añadió que esta herramienta estaba sobre un mueble del pasillo.

Una explicación que difiere de la realizada ante el Grupo de Homicidios a cuyos agentes explicó que le «golpeó contra la mesilla». «Cuando me encontraba en mi dormitorio, Mario entró y me forzó a tener relaciones, reviviendo los abusos sexuales que había sufrido por mi tío abuelo durante la infancia», explicó.

Sin embargo, ninguna de las dos versiones corresponderían con el informe realizado por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Tras solicitar una ampliación del informe de autopsia el abogado de la familia de la víctima, José Luis Melguizo, los especialistas explican que las graves lesiones se corresponden con un martillo y que esta persona estaba tumbada y, posiblemente dormida, cuando fue atacada.

Los investigadores sospechan que el joven de 26 años trató de deshacerse de la maleta en la que introdujo el cadáver, al igual que hizo con el arma empleada (un objeto romo que podría ser un martillo), pero que el peso de la víctima se lo impidió. El asesinato se produjo en el interior de su domicilio, un cuarto piso sin ascensor, lo que habría hecho que abortara sus planes iniciales de ocultar el cadáver.

Este plan fallido es lo que, supuestamente, le llevó a crear una coartada en la que hizo pensar que su vivienda, situada en la calle Vía Verde, era un lugar de encuentros sexuales y que alguna persona «le había dejado ese regalito», tal y como ironizó, después de que llamara al 091 y se descubriera este crimen.

Para escenificar aquello, los agentes que realizaron una inspección ocular del lugar observaron una importante cantidad de preservativos, alguno de ellos tirados en el suelo como si se hubieran empleado. También había unas esposas y hasta máscaras.

Durante la semana que el cadáver de la víctima pudo estar dentro del armario de la terraza, expuesto a bajas temperaturas que retrasó la descomposición del cuerpo, Jonathan Witmar B. N. la habría empleado para destruir cualquier vestigio que le inculpara. Se deshizo de las sábanas, del arma, llegó a pintar las paredes.