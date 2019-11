La Policía Nacional insiste en que el acusado de matar a su mujer buscó cómo hacerlo en Internet

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha celebrado esta mañana la segunda sesión del juicio contra David Pellicer Criado por matar a su pareja sentimental mediante la técnica del mata león. Hoy ha sido el día de los informes realizados por el Grupo de Homicidios y de la Brigada de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía en los que se destaca que el encausado buscó cómo asesinar a Raquel en Internet y que eligió hacerlo “mediante el mecanismo de asfixia”.

El que fue jefe del Grupo de Homicidios en el momento de los hechos, el 25 de junio del 2018, ha explicado que en tres días diferentes, 18, 20 y 22 de junio, Pellicer Criado hizo búsquedas a través de su teléfono móvil de cómo matar. Resaltó uno de los títulos en los que se señalaba: 11 maneras de matar, manual del asesino en serie. “El primer día busca cómo matar y ya el último concreta las formas de hacerlo”, ha explicado el agente a preguntas de la abogada de la DGA, que actúa como acusación popular en la causa, Paloma Suero. El agente, que actualmente está destinado en Cataluña, ha explicado que llegó a hacer búsquedas sobre sentencias para averiguar cuál era su futuro.

El actual jefe de este grupo policial ha descrito la escena del crimen, explicando que “no estaba desordenada” por lo que ha rechazado que hubiera signos de violencia propios de una defensa por parte de la víctima. De ahí que haya asegurado que el ataque a Raquel fue “sorpresivo y sin ninguna opción de respuesta”. De hecho ha añadido, a preguntas del abogado de la familia de la víctima, Noé Gabás, que “Raquel no presentaba lesiones de defensa y tampoco el acusado”.

También incidió en que la cama no presentaba arrugas de haber estado los dos en la cama, tal y como mantiene Pellicer Criado y que la ropa que vestía no parecía ser de dormir, además de llevar ropa interior. Una afirmación que puso en entredicho la abogada de la defensa, Carmen Sánchez Herrero, quien explicó que Pellicer estuvo nada menos que cinco horas solo en casa tomando drogas y alcohol tras el crimen y que “la víctima se había operado los pechos y los médicos recomiendan no quitarse el sujetador”.

CONFESIÓN

El jurado también ha podido escuchar a los dos agentes que estaban en la Jefatura Superior de Policía de Aragón cuando David Pellicer Criado entró y confesó el crimen. Estos han explicado que al principio habló de haber pegado a su mujer y que luego ya explicó que creía que la había matado. Fue antes de que se descubriera el cadáver.

Estos agentes han añadido que el acusado les resaltó que estaban en la cama y que ella le dijo de romper la relación cuando “la estranguló sin darse cuenta”. También ha afirmado que presentaba una imagen de “somnolencia” que podría ser fruto del consumo de alcohol y drogas que el enjuiciado explicó ayer. El acusado afronta 28 años de cárcel.

Habrá ampliación