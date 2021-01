Policías y guardias civiles reclaman a Lambán que rectifique por pedir su "implicación" frente al covid

La asociación profesional de guardias civiles Jucil y el sindicato policial Jupol han reclamando a través de sus respectivas cuentas de Twitter al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que "rectifique" las declaraciones efectuadas este viernes por la mañana, al valorar las medidas restrictivas nuevamente adoptadas por el Ejecutivo autonómico para frenar el avance de la pandemia del coronavirus.

El presidente aragonés ha reclamado la "implicación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías locales para que el cumplimiento de esas restricciones sea efectivo y se obtenga el fin deseado.

"Eso no depende del Gobierno de Aragón, depende del Gobierno de España en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los ayuntamientos en el caso de las policías locales, cuya implicación es fundamental, imprescindible. Hoy se han acordado una serie de medidas, que me parecen ponderadas, satinadas, acertadas y parecidas a las que se aplican en el resto de España. Pero si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las policías locales no se implican activamente en hacerlas cumplir, realmente su efectividad estará muy lejos de ser la que nosotros queremos que sea", ha manifestado Lambán.

Unas palabras que han despertado un profundo malestar entre las organizaciones policiales, que reclaman la rectificación "urgente" por parte del líder socialista. "Sus declaraciones en rueda de prensa, además de desafortunadas son intolerables e irrespetuosas hacia los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", aseguran.

Tanto Jucil como Jupol consideran que sus palabras "muestran un total desconocimiento de cómo trabajan Guardia Civil y Policía Nacional, que se han “implicado” al máximo desde el inicio de la pandemia".

Además, le recuerdan que "la situación es muy grave", y le reclaman que "siendo el máximo responsable", "dirija, no busque falsos culpables, ni cree cortinas de humo". Además, piden a la Delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, que "defienda" su labor durante todos estos meses.