Los políticos escuchan a los vecinos de Pignatelli a pie de calle

Cara a cara. Así han escuchado hoy varios representantes públicos las quejas de los vecinos de la calle Pignatelli y su entorno, que han organizado una concentración en la plaza del Pilar para exigir que se ponga en marcha de una vez una hoja de ruta que acabe con la degradación de esta emblemática calle zaragozana.

Apoyados por la asociación Calles Dignas y también residentes en otros barrios como Oliver, los vecinos de Pignatelli han querido explicar sus problemas, empezando por el grado de inseguridad que vive la zona, a quien les ha querido escuchar, incluidos los representes de los partidos. Entre otros, se han dejado ver las socialistas Pilar Alegría y Lola Ranera, el anterior alcalde, Pedro Santisteve (ZeC) o Fernando Rivarés (antes en Zec y ahora en Podemos) y Amparo Bella (Podemos).

También estaban Alfonso Mendoza, del PP (a quien la organización ha entregado un documento para que se lo hiciera llegar al alcalde, Jorge Azcón), y Julio Calvo, de Vox. Todos ellos han conocido con aparente interés las explicaciones y los datos que confirman cómo la calle Pignatelli y su entorno han entrado en los últimos años en una peligrosa espiral de inseguridad de imprevisibles consecuencias. "Solo han faltado los de Ciudadanos. Esos no han venido", resaltaban los vecinos.

La mañana ha vivido un momento delicado, cuando un reducido grupo de vecinos ha afeado de forma airada a Pedro Santisteve su presencia en la concentración. Fuentes de la organización han resaltado que "es cierto" que "Santisteve no ha hecho nada por Pignatelli" en cuatro años que ha estado en la alcaldía, pero eso no es óbice para que "deba ser tratado con educación en todo momento". "A gritos no conseguiremos nada".

Delincuencia, casas okupadas, trapicheo ("tráfico de drogas", matizan), ruido, suciedad ("mucha suciedad", recalcan)... Los vecinos de Pignatelli hace ya varias semanas que han decidido decir ¡basta!. Antes y después de las últimas elecciones municipales muchos de ellos ya resaltaban la conciencia que había tomado Jorge Azcón con el asunto y ahora, tras asumir la alcaldía, el político del PP se ha convertido en una referencia en la que han depositado buena parte de sus esperanzas. A ello, se suma el gesto que han tenido hoy representantes de otras formaciones, al bajar a la plaza del Pilar a la hora de la concentración, lo que de momento ha disparado la confianza del vecindario.

"Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Nosotros no vamos contra nadie, solo queremos difundir que esto no es de recibo. Se trata de un toque de atención", ha comentado a este diario Yolanda Galindo, una de las voces del colectivo vecinal de Pignatelli. "Llevamos mucho tiempo así y ya hemos pelado mucho, pero tenemos las fuerzas intactas. Estaremos luchando por tener un barrio digno hasta el final", ha añadido Yolanda Galindo, que ha reiterado "la importancia" de que hayan acudido a la concentración representantes de casi todas las formaciones políticas.