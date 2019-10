La posible fusión de PSA y Fiat dispara sus valores en bolsa

Las conversaciones para la posible fusión entre las compañías PSA y Fiat Chrysler (FCA) hicieron subir ayer notablemente sus valores en bolsa, con incrementos del 6,18% en París y el 9% en Milán, respectivamente, aunque se moderaron a lo largo de la jornada. La noticia de las posibles conversaciones, adelantada anteayer por el Wall Street Journal, bastó para despertar la confianza de los inversores incluso antes de que ambas compañías lo confirmasen, como así hicieron durante el día de ayer.

Fuentes de PSA España se limitaron a confirmar unas negociaciones que persiguen el objetivo de crear «un grupo global a nivel mundial». «Pueden fructificar o no, y tampoco nos marcamos plazos», señalaron las citadas fuentes. A nivel global, el potencial gigante automovilístico resultante sería el cuarto del mundo, por detrás de Wolkswagen, la alianza de Renault, Nissan y Mitsubishi y Toyota.

Como muestra de su impacto en ventas en España, uno de cada cuatro coches que se han vendido este año en el país pertenecía a alguna de las marcas que agrupan las dos compañías en trámites de fusión.

Sin embargo, a nivel industrial, todo hace indicar que, de llegar a un acuerdo, la fusión no tendría un gran impacto en España, ya que el grupo Fiat-Chrysler no tiene ninguna planta de producción en el país. Algo que, sin embargo, impediría la creación de sinergias: no hay que olvidar que desde que PSA compró Opel las plantas del grupo en España colaboran entre sí e incluso algunas realizan pedidos para otras.

La operación, además, contaría con el visto bueno del Gobierno francés, propietario del 12,23% de las acciones del grupo PSA, que considera que es una muestra más de la tendencia a la globalización y la fusión de este mercado, de la que quieren formar parte. Aunque, según Europa Press, el Ejecutivo condicionaría su apoyo a que con la fusión se promueva una industria europea de baterías, que otorgue una posición de liderazgo en el desarrollo del coche eléctrico.