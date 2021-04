El PP aragonés anuncia una batería de medidas para forzar al Gobierno a recurrir la sentencia de Mularroya

El Partido Popular aragonés no está dispuesto a aceptar que el Ministerio para la Transición Ecológica se quede con los brazos cruzados tras la sentencia de la Audiencia Nacional que declara nula la obra de construcción de la presa de Mularroya, cerca de La Almunia, por no cumplir la Directiva Marco del Agua (DMA), una normativa de rango europeo para asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos.

El fallo, que es recurrible, supone no terminar el embalse de regulación de los ríos Grío y Jalón, que está realizada en un 70% tras una inversión de 130 millones de euros.

El diputado nacional Eloy Suárez, así como el presidente de PP en la provincia de Zaragoza, Ramón Celma han manifestado en una rueda de prensa convocada junto al embalse de Mularroya, han anunciado una batería de medidas políticas, legales y judiciales para tratar de conseguir que las obras de la infraestructura sigan adelante.

Un concepto polivalente

Una de ellas, la de más calado quizá, es proponer en la Unión Europea, a través de su grupo parlamentario en la Eurocámara, una modificación de la Directiva Marco del Agua, que según Suárez está pensada para países centroeuropeos, lluviosos y húmedos, pero no para las zonas más áridas de España. "El concepto de masas de agua sirve para todo, incluso para tumbar una infraestructura que es fundamental para nuestra tierra", ha asegurado.

Sin embargo, a corto plazo y en el ámbito más inmediato, las acciones para que no se pierda el embalse de Mularroya se centrarán en España.

"Se trata de un embalse que tiene una importancia estratégica y por ello vamos a presentar dos cuestiones en el Congreso de los Diputados, una de ellas una pregunta a la ministra Ribera para que explique las causas por las que ha decidido no recurrir y otra al Gobierno de España para que recurra", ha explicado Eloy Suárez, que ha resaltado que se trata de "una obra de interés general".

"Una actitud sin precedentes"

"Se trata de una actitud sin precedentes", ha recalcado en relación al abandono del proceso judicial antes de que haya terminado. Además, ha dicho que se va a solicitar que no se interrumpan las obras, "dado que nada impide que sigan dado que la sentencia no es firme".

"No recurrir es competencia del Consejo de Ministros, no de la ministra", ha afirmado el congresista popular, que ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que la titular de Transición Ecológica haya tomado una iniciativa" que, desde su punto de vista, "no le corresponde".

Suárez ha insistido en que su partido defiende los valores ecológicos, pero ha incidido en que "el ministerio, por donde pasa, arrasa", en referencia a Transición Ecológica. "Queremos que la ministra Ribera, que también es responsable del área de Reto Demográfico, venga aquí y nos explique cómo van a vivir 80.000 personas que dependen fundamentalmente del agua", ha añadido.

Sin margen judicial

En el plano judicial las posibilidades del PP aragonés son más limitadas. Para empezar, no es parte en el procedimiento, en el que solo permanecen ahora, como demandados, los regantes del Jalón y las empresas que construyen la presa. Pero aun así Suárez ha indicado que se va a estudiar si desaprovechar la posibilidad de recurrir puede constituir "algún tipo delictivo".

"Es un tema delicado, pero no vamos a renunciar a nada", ha enfatizado el congresista popular, que también se ha referido a la solicitud de un estudio para averiguar si hay pozos explotables en la zona de Valdejalón.

Eloy Suárez ha criticado igualmente a Pedro Arrojo, de Nueva Cultura del Agua, en referencia a la mesa del Pacto del Agua de 1992, un documento de 1992 en el que las fuerzas políticas aragonesas acordaron una serie de criterios comunes en materia de política hidráulica.