El PP carga contra Lambán y le pide «que se ponga a trabajar de una vez»

El curso político está a punto de empezar, pero ni las vacaciones ni el descanso de las agendas han dado una tregua a las críticas entre los principales partidos de Aragón. Si el PP Aragón pedía ayer al nuevo Ejecutivo de Javier Lambán «que se ponga a trabajar de una vez», desde las filas socialistas llamaban a la cortesía parlamentaria de los cien días tras formarse un gobierno y desempolvaban del cajón algunos datos de la era Rudi. «Apenas llevamos 18 días y con agosticidad, lejos de analizar la situación, ya están poniendo el grito en el cielo con datos erróneos y esperanzas truncadas. Cargar contra un gobierno en apenas 20 días es irresponsable», decía ayer Darío Villagrasa, secretario de Organización del PSOE Aragón, instantes antes de la ejecutiva regional del partido.

Lo hacía como reacción a las palabras de la portavoz del PP de Hacienda en las Cortes, Carmen Susín, quien alertó de «un objetivo de déficit disparado, un descuadre contable crónico y un presupuesto para el 2020 aún en el aire», criticó. «¿Cuánto dinero nos va a costar a los aragoneses el cuatripartito de Lambán?», se preguntó. Según Susín, los últimos datos sobre la situación financiera de Aragón «no muestran un panorama saneado», con un déficit público «desbocado» hasta los 185 millones en los cinco primeros meses del año cuando el tope anual permitido está en los 160. La portavoz también juzgó los presupuestos autonómicos prorrogados, «que recortan en otros 300 millones la capacidad inversora de la Administración regional», y afectan en el «retraso» de hospitales, colegios o centros de salud.

NEGOCIACIÓN

Sobre esta cuestión, Susín apuntó a la «complejidad» que entrañará hacer los nuevos presupuestos con una estructura de Gobierno distinta que, según sus palabras, no permite hacer «un corta y pega» como otras veces, sino que obligará a «negociar» entre los cuatro socios del Ejecutivo. La acusación del PP no cayó en saco roto y Villagrasa criticó las formas del partido. «Los portavoces del PP han tardado poco en hablar de catástrofe presupuestaria cuando si alguien no cumplió el déficit y, además, lo hizo con la medalla de oro fue Luisa Fernanda Rudi», dijo el secretario de organización socialista. «He revisado las últimas legislaturas y siempre se da un margen de un mes o un mes y medio desde que se configura el gobierno, pero el PP ha cargado con el ariete y ha puesto en solfa al Gobierno», señaló Villagrasa.

«En los últimos meses han estado ausentes y ahora, en la última semana de agosto, intentan sacar un aprobado en septiembre. En vez de ir a las reválidas, el PP debería cambiar su manual de estilo», añadió. Sobre la aprobación de los presupuestos de la comunidad, el socialista dijo que están «trabajando de manera importante» con los socios de Gobierno para «cuanto antes» tener unas cuentas aprobadas. Respecto a la paralización de proyectos como el hospital de Alcañiz o el de Teruel, el socialista lo negó y volvió a citar a la «cosechadora de recortes» del PP entre los años 2011-2015 que truncó varios proyectos. «Les invito a que se den una vuelta por Teruel o por Alcañiz para que vean que nada está parado», dijo Villagrasa.

ELECCIONES

La ejecutiva regional del PSOE Aragón sirvió ayer para fijar el calendario de las actividades del partido y para convocar al comité regional para las primeras semanas de septiembre. También está en el aire la posible convocatoria de unas nuevas elecciones ante la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos, algo también criticado desde el PP Aragón. En este sentido, Villagrasa manifestó que desde las filas del PSOE Aragón hay «preocupación» por el hecho de que no haya gobierno nacional, puesto que algunas de las inversiones o proyectos importantes de Aragón dependen de Madrid.