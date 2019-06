PP y Ciudadanos descartan que Vox entre al Gobierno de Teruel

El Gobierno en el Ayuntamiento de Teruel de PP-Cs mantienen su intención de no ofrecer al concejal de Vox ninguna concejalía en el consistorio, tal y como firmaron en su acuerdo de gobierno ambas formaciones. Eso sí, «por parte del PP no habría inconveniente» en que Vox pudiera asumir alguna delegación, afirmó la alcaldesa, Emma Buj que, añadió, «el acuerdo es que el pacto es de Ciudadanos y PP» y la formación naranja no lo contempla. Así que los populares respetarán lo pactado.

En una comparecencia pública para dar a conocer el reparto de las primeras áreas en el consistorio, tanto Buj como el que ya es primer teniente de alcalde, el líder municipal de Cs, Ramón Fuertes, reiteraron que esa es la posición de ambos en la actualidad.

Para Fuertes «las responsabilidades tienen que recaer en el equipo de gobierno» y por ello «a día de hoy el acuerdo deja fuera a Vox de asumir delegaciones».

Cs ya mostró en la sesión de investidura su rechazo a que concejales de otras formaciones asuman responsabilidades de gobierno, como ha ocurrido en otras legislaturas, cuando ediles incluso de CHA o IU han asumido delegaciones con alcaldes del PP.

La alcaldesa destacó que el acuerdo de Cs y PP no prevé que otros partidos asuman delegaciones pero «están abiertos a que en el futuro se pueda ampliar», algo que, en todo caso, será «decisión de los dos socios» de Gobierno. Entre los nombramientos que dieron a conocer, además de Fuertes como primer teniente de alcalde, que asumirá Empresas, Autónomos y Desarrollo Local, se anunció que Javier Domingo (PP) seguirá al frente de la concejalía de Fiestas y Juan Carlos Cruzado (PP) se mantendrá como encargado de Limpieza. Ana Oliván asumirá Seguridad Ciudadana y Policía Local, mientras que pasará a manos de Cs el área de Deportes, responsabilidad de Francisco Blas.