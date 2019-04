El PP contraataca a Ribera: «En solo cien días se cargó toda la comarca»

Las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, provocó ayer la reacción airada del PP aragonés, que la señala a ella como principal responsable de la velocidad que le ha imprimido Endesa al cierre de la térmica de Andorra y al fin del carbón en España. Dicen que a su llegada al ministerio «lo primero que dijo fue decir que el carbón y las térmicas eran antieconómicas y que había que cerrar». Era esta una «señal inequívoca» de lo que la empresa debía hacer, según los populares, que rehuyen así las críticas a la controvertida gestión del carbón durante los siete años del Gobierno de Rajoy y la responsabilidad en su fin.

«Si el regulador era ella, el margen de maniobra era nulo», aseguró Joaquín Juste, presidente del partido conservador en Teruel. Lo hacía en respuesta a las acusaciones de ella hacia la formación popular y a su gestión. «En cien días se cargó toda una comarca», apostilló el líder de los populares en la provincia.

Al menos reaccionó el PP a sus palabras, ya que ni el presidente aragonés Javier Lambán, ni ningún representante de la DGA, ni desde el PSOE aragonés quisieron hacer valoraciones ayer a las palabras de Ribera. Ella señalaba abiertamente sus discrepancias con la actitud del Gobierno autonómico y recriminaba que se quieran negar derechos a Endesa y se la trate con insultos a la vez que se piden a la eléctrica compensaciones a la zona por su desinversión y que sea una pieza clave de la reconversión económica de Andorra.

«La DGA debe alinearse con la comarca y el territorio, y con quienes pedíamos esperar al 2030», comentó Juste, quien defendió que el presidente Lambán «es muy crítico con Endesa pero debería criticar más a esta ministra, que es la que nos ha abocado a esta situación».

Plan de transición / «Si alguien es cínico es la ministra –ella acusó a los conservadores de actuar con «cinismo» prometiendo cosas que sabe que no podría cumplir–, que por ideología difunde una cosa y luego les toma el pelo a los andorranos y turolenses». «¿Qué medidas plantea aparte de criticar al PP?», añadió. Juste también le reprochó que «cuando vino a Andorra no trajo ningún plan de transición, y no lo dice el PP, lo dice la gente, solo tiene que acercarse allí, están indignados».

Las declaraciones de Ribera no han sorprendido al presidente del comité de la térmica de Andorra, Hilario Mombiela. «La ministra no ha cambiado su manera de pensar ni un ápice: es contraria al carbón y su objetivo es descarbonizar España cuanto antes», apuntó. A su juicio, «tiene un porcentaje de culpa en el cierre de la central, pero la mayor responsabilidad es de Endesa», afirmó, al tiempo que reprochó al Gobierno central por la importación de electricidad «contaminante» generada en térmicas de carbón de Marruecos. «Es una vergüenza y es a costa de nosotros», lamentó.