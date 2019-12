El PP critica el "rodillo" del cuatripartito con sus enmiendas a los presupuestos

El PP ha criticado hoy el “rodillo” que ha aplicado el cuatripartito en la ponencia en la que se tramitan las enmiendas presentadas a los presupuestos, en la que no se ha aceptado ni una de las 263 modificaciones que habían presentado los populares.

La portavoz de Hacienda, Carmen Susín, ha considerado este jueves que este bloqueo, como el sufrido por “decenas” de iniciativas populares en las Cortes, es muy negativo “desde el punto de vista democrático”, y supone “expulsar políticamente del presupuesto a 140.000 votantes” del PP.

“Se ha votado no a centros de salud, a colegios, se ha votado no a medidas de carácter social. Se ha votado no a medidas de refuerzo educativo, se ha votado no a infraestructuras fundamentales para el desarrollo de la Comunidad Autónoma, se ha votado no a carreteras”, ha repasado Susín, que también ha incidido en las medidas que el PP había propuesto para asegurar el empleo y combatir la despoblación.