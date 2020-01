PP-Cs exige suspender la presentación de un libro contra Vox de un diputado de Podemos

El Gobierno municipal de coalición PP-Ciudadanos ha exigido que se suspenda la presentación del libro 'Apuntes para combatir a la extrema derecha española. La emergencia de Vox' del eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, que tendrán lugar el viernes, 7 de febrero, a las 19.00 horas en el Centro Social Comunitario 'Luis Buñuel', y a la que asistirá como presentador del acto el portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve.

La portavoz del Gobierno de Zaragoza, María Navarro, ha subrayado que la presentación de ese libro "no cabe en el Luis Buñuel" al recordar las condiciones del convenio de cesión a la Asociación Centro Social Comunitario 'Luis Buñuel' y el decreto que regula su uso emitido por el anterior Gobierno municipal de ZeC.

El decreto que en su día firmó el anterior consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, señala que la Asociación Centro Social Comunitario 'Luis Buñuel' "asume los compromisos de no realizar actividades que contravengan los principios de igualdad de las personas y quedando prohibido cualquier acto que no respete los derechos humanos, atenten contra la dignidad de las personas o las discriminen por razón de sexo, raza, religión u opinión".

Asimismo, el convenio que se suscribió con la citada asociación recoge que se realizarán "actividades educativas, socioeducativas, socioculturales, culturales clásicas, deportivas, de asistencia y bienestar social y comunitaria". Tras leer este listado, María Navarro se ha preguntado "dónde están los usos políticos en el convenio" para apostillar que "no están y además están prohibidos en el decreto que firmó Rivarés".

Ha recordado que los tribunales han fallado en contra de este convenio, dando la razón a la entidad Escuela y Despensa y que está pendiente de sentencia firme al recurrirse el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

En una rueda de prensa, Navarro ha criticado que "la izquierda vuelve a demostrar su cinismo con un doble rasero" porque la pasada semana cuestionaron "por razones ideológicas" la presentación del libro de la periodista Cristina Seguí, 'Manual para defenderte de una feminazi' en el Teatro Principal --que se suspendió--, al tiempo que "llenaban las redes sociales con soflamas, pero al día siguiente usan un equipamiento municipal cedido por ZeC de forma no legal a una asociación afín a Santisteve".

REGLAMENTO

Por ello, ha pedido que la "izquierda actúe con el mismo rasero en los equipamientos públicos" al argumentar que "no se pueden utilizar para hacer apología política o agitación". A su entender el libro que se presenta por el exalcalde de Zaragoza "está en contra de los convenios y vulnera los usos de cesión".

Según Navarro este asunto "es el resultado del populismo que tanto aplaude el PSOE y que se ha consentido durante muchos años". "Evidencia lo que los propios tribunales han dictaminado de que Santisteve cedió un equipamiento escapando del control municipal".

La portavoz del Gobierno de Zaragoza ha avanzado que desde el área de Cultura se trabaja en la elaboración de un reglamento que "deje claro el uso" de los equipamientos de titularidad municipal. "Queremos evitar que suceden estas cosas y no se permitirá su uso para estas cosas".

Por su pare, la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultrua y Proyección Exterior, Sara Fernández, ha informado que tras el asunto del libro en el Teatro Principal y al no disponer de un reglamento de uso su voluntad es elaborar un texto para "dejar claro que los espacios culturales tienen que estar libres de todo uso político".

En este caso del centro 'Luis Buñuel' ha solicitado "abiertamente la suspensión porque no se tiene que tener uso político, da igual el partido que lo presente", ha puntualizado.

Fernández ha añadido que el área de Cultura estudia la forma de que no lleve a cabo la presentación del libro del europarlamentario de Podemos, pero desde el ámbito político ha arremetido contra la "ley del embudo de ZeC". Ha argumentado que "cuando les interesa hacer un uso político está bien, pero no para los demás" y, por último ha dicho que "omo Gobierno hay que garantizar que no se haga ese uso independientemente de quien lo quiera hacer".