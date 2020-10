El PSOE compara al Gobierno de Azcón con el nazi Goebbels

«Pero qué manera de mentir. Es que (Joseph) Goebbels, el ministro de propaganda nazi era un parvulario en comparación». Con estas palabras atacó la portavoz de Hacienda del PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, a las responsables de Hacienda y Economía de PP y Cs, María Navarro y Carmen Herrarte. Fue tan solo una frase, una anécdota para los socialistas propia del debate político que Cihuelo soltó al inicio de la comisión en la que se tenían que aprobar las ordenanzas fiscales, pero que no sentó nada bien al equipo de Gobierno de PP-Cs. Y aunque no se volvió a hacer referencia a estas palabras en el desarrollo de la comisión, Herrarte y Navarro comparecieron en una rueda de prensa posterior para pedir una rectificación pública por parte del grupo municipal socialista. Que no llegó.

La bronca, más que los acuerdos, fue ayer la protagonista en el salón de plenos. Lejos de proporcionar una imagen de concordia a la que apelan todos los grupos, el consistorio de la capital aragonesa lleva días instalado en el frentismo. Los bloques, los 16 votos de la derecha (PP, Cs y Vox) y los 15 de la izquierda (PSOE, Podemos y ZeC), están más lejos que nunca. Lejos queda la imagen de consenso que los grupos quisieron ofrecer cuando aprobaron el acuerdo para el futuro de Zaragoza.

El detonante ayer fue la falta de diálogo que desde la oposición le achacan a PP y Cs, que probaron sus ordenanzas usando su mayoría (que le otorga Vox) y sin considerar ni una sola de las propuestas del resto de grupos, ni siquiera las de la ultraderecha (por un error en la forma, en este caso), lo que no impidió que la formación que preside Santiago Abascal votara a favor de todos los puntos presentados por el equipo del alcalde, Jorge Azcón. «Estas ordenanzas son cobardes y claramente insuficientes, pero las hemos aprobado por responsabilidad», explicó el portavoz de Vox, Julio Calvo.

La votación pudo incluso no haberse celebrado ya que PSOE, Podemos y ZeC pidieron retirar todos los expedientes ante el «plan de rescate fiscal» que presentó el viernes el equipo de Gobierno y que «enmienda», según dijo Cihuelo, todo lo que ayer se aprobó. «No aceptan ninguno de nuestros votos pero presentan un plan fiscal exprés que no se ha empezado a tramitar y que incluye propuestas del resto de grupos», expresó quejosa la socialista. Se refería a la bajada del IBI del 30% que anunció Azcón el viernes y que no constaba en el orden del día de la comisión. La izquierda quería esperar a que ese expediente estuviera listo para debatir todas las ordenanzas a la vez, pero no lo consiguió.

«Esta comisión es un fake, un paripé y una ficción», denunció el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, que recordó que cuando, en el anterior mandato, él era el responsable de Hacienda, se reunía previamente con los grupos de la oposición para tratar de incluir alguna de sus propuestas en las ordenanzas. La actual concejala del área, María Navarro, se excusó asegurando que las circunstancias exigen «celeridad» y que no da tiempo a sentarse con el resto de grupos. «Estamos en una pandemia mundial. Vamos a marchas forzadas y con la lengua fuera», aseguró la popular. Es decir, reconoció que no hay tiempo para alcanzar acuerdos, pero pidió a todos que «arrimaran el hombro». Les preocupa a PP y Cs «la deriva radical del PSOE de (Lola) Ranera» y le pidieron que se parezca más «al PSOE de Lambán que al de Sánchez».

Nadie se movió un milímetro. El equipo de Gobierno sigue instalado en su discurso basado en la mala situación del consistorio para negar ayudas directas. Las estudiarán si a Zaragoza llega dinero de otras instituciones. Y la izquierda mantuvo un tono bronco «cansada» de no poder influir en las acciones del Ejecutivo municipal a pesar de las constantes llamadas al diálogo y al consenso que hace Azcón, al que Alberto Cubero, de ZeC, le acusó de ser «un vendedor de crecepelos». «Dicen que no hay dinero para ayudar, pero para pagar a las contratas, como FCC y Avanza, sí. Con unos usan el guante de seda y con otros la mano de hierro», arremetió. Un debate más. Un acuerdo menos.