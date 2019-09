PP y Cs se niegan a bajar más el IBI por no renunciar a 4,6 millones

Las ordenanzas fiscales para el 2020 afrontarán con paso firme (y sin demasiado debate) su aprobación porque la mayoría del bloque PP, Cs y Vox parece garantizada. Especialmente con el impuesto más importante de la ciudad, el de Bienes Inmuebles (IBI) que el Gobierno de Jorge Azcón confía en poder bajar un 0,33% de forma generalizada y que, por lo manifestado ayer en el pleno, no irá más allá para no perder demasiada recaudación. Se discutía una moción presentada por Podemos-Equo en la que se pedía bajar el tipo impositivo, el único de los coeficientes del recibo que depende del consistorio, hasta el mínimo legal del 0,40, pero las tres formaciones de la derecha se opusieron en bloque. Sobre todo porque, según argumentó la responsable de las finanzas, la conservadora María Navarro, «se dejaría de recaudar 4.671.771 euros solo en este impuesto cuando el Gobierno anterior ha dejado un agujero de 103 millones».

En su opinión, esa propuesta es una «desfachatez», calificó la edila del PP, que tuvo que soportar las críticas del PSOE, ZeC y Podemos-Equo, al afearle que fíe esa supuesta rebaja del recibo a que el Catastro, dependiente de un Gobierno central en funciones, acepte reducir un 3% los valores catastrales de la ciudad. «Va a subir el IBI si no se baja el valor catastral. Usted solo hace tiempo, porque si no lo consigue será culpa de otros», reprochó el socialista Horacio Royo.

cambio // «El mundo de Narnia es más creíble que cualquier elucubración económica de María Navarro», criticó Fernando Rivarés, de Podemos-Equo (y anterior responsable de las finanzas municipales), quien aseguró que si bajara el tipo impositivo al mínimo legal conseguiría que el recibo se abaratara «entre un 8% y un 10%» a todos los hogares. Una medida que ella sí puede aplicar, que no depende de nadie y que prefiere no hacer pese a que si el Catastro no acepta subiría a todos un 3%.

Alberto Cubero, de ZeC, le reprochó ese cambio de opinión del PP, que lleva años reclamando a la izquierda que se aproxime más y más a ese límite legal que el Gobierno de Azcón ahora rechaza pese a que aplacaría la subida automática que se produce cada año en el recibo. «No se escude en lo que diga el Gobierno de España», le instó, afeando que justifique su negativa en la auditoría de las arcas presentada en septiembre, el «manual de los incumplimientos de promesas», como lo calificó el edil.