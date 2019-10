PP y Cs no incluyen la ayuda al Zaragoza de 800.000 euros en el 2020

El Gobierno PP-Cs se encuentra estos días diseñando las líneas maestras de cada área de cara a la aprobación del 2020 y una de las sorpresas más destacadas es que ni los conservadores ni la formación naranja han considerado adecuado rescatar la subvención de 800.000 euros que el PSOE impuso en la aprobación del presupuesto del 2018, condicionando su apoyo a todas las cuentas si esta ayuda adicional al club no se incluía entre las partidas. Y llama la atención porque esta inyección económica, en teoría, estaba apoyada en el fomento del deporte base en la ciudad y otra serie de compromisos con alicientes que, en teoría, se siguen manteniendo.

En su día, el PSOE municipal que dirigía Carlos Pérez Anadón, ahora consejero de Hacienda en la DGA, impuso esta subvención como condición sine qua non al presupuesto a un Go9bierno de Zaragoza en Común (ZeC) que acabó haciendo malabares para encajar su exigencia. No le dio su voto, pero el socialista la acabó sacando adelante con los apoyos, precisamente, del PP de Jorge Azcón y del Cs con Sara Fernández. Los dos están ahora al mando en el consistorio, y en su primer presupuesto no consideran que rescatar este acuerdo con el Real Zaragoza sea necesario. En el actual, en el 2019, no se ha podido reeditar al estar prorrogado y no estar considerado como gasto obligatorio, el único que se puede ejecutar al no haber unas cuentas nuevas aprobadas.

Pedro Santisteve, alcalde en ese momento y portavoz de ZeC en la oposición ahora, tuvo que acabar encajando la subvención en el área de Economía, Cultura y Turismo, dirigida entonces por Fernando Rivarés, ahora portavoz de Podemos-Equo. Porque el responsable de Deportes, entonces Pablo Híjar, se negó en rotundo a ejecutar esa ayuda directa.

Ahora todos se han cambiado los papeles. Deportes lo lleva Cs y no hay malabares que hacer porque, sencillamente, o se han olvidado de la subvención o ya no es prioritaria. O el club, que acaba de firmar un convenio de cesión del estadio por 75 años, tampoco la ha pedido. Ni Azcón se lo ha planteado a Sara Fernández.