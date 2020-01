PP-Cs no quiere excluir a Vox y rechaza la oferta del PSOE de negociar el presupuesto

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; y la consejera municipal de Presidencia, Hacienda y Régimen Interior, María Navarro, han respondido al PSOE, que no aceptan imponer un cordón sanitario a Vox en la negociación de las enmiendas al presupuesto municipal de 2020.

Ambas han utilizado la misma expresión para rechazar la petición de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Pilar Alegría, de ofrecerse a negociar las enmiendas al presupuesto con la condición de excluir las peticiones de Vox.

La petición del PSOE en una carta dirigida al alcalde, Jorge Azcón, y que han dado a conocer en la red social Twitter dice lo siguiente: "Acabamos de registrar una carta al alcalde Azcón que priorice en los presupuestos a las personas y los barrios. Nos ofrecemos a hablar de las enmiendas siempre que dejen de lado las peticiones de VOX con retrocesos en igualdad y sostenibilidad '#ZaragozaNoLoMerece'".

En rueda de prensa, Sara Fernández y María Navarro, ha coincido en rechazar esta petición de la portavoz socialista para dejar clara que hablarán y negociarán las enmiendas al presupuesto de 2020 con todos los grupos municipales.

"Sorprende esta propuesta y el momento", ha dicho María Navarro al recordar que el proyecto de presupuesto se aprobó hace más de un mes y todos los grupos son conocedores. Además, durante este tiempo el Gobierno municipal "ha mostrado su disposición a negociar" las enmiendas, cuyo plazo de presentación ha vencido el pasado 8 de enero para las entidades sociales y el 14 de enero para los grupos municipales.

LEGITIMIDAD

"En todo este tiempo el PSOE no se ha mostrado dispuesto a negociar nada y ha presentado una enmienda a la totalidad y cera de 200 enmiendas parciales", ha recordado María Navarro.

"Nos parece contradictorio que con el plazo vencido de presentación de enmiendas y con una enmienda a la totalidad se envíe una carta para negociar no se sabe bien qué".

Por su parte, Sara Fernández, ha calificado de "bastante negativa" su opinión sobre la propuesta del PSOE porque "impone un cordón sanitario a un grupo que tiene una representación legítima dada por las urnas en el Ayuntamiento de Zaragoza".

La vicealcaldeda ha dicho de forma rotunda que "el Gobierno no adoptará posturas extremas, sino que respetará la democracia y tendremos conversaciones con todos los grupos municipales". Además, ha dejado claro que no está de acuerdo en que el PSOE "pongan como condición excluir a otro grupo político porque creemos firmemente en la democracia".

"ENCONTRAR SU SITIO"

Según Sara Fernández, el PSOE tiene que "aclararse y tiene que intentar demostrar que puede liderar la oposición porque reaccionan según el resto de grupos de la oposición. Hacen seguidismo y ahora reaccionan según lo hecho por Vox".

También ha recalcado que no entiende este cordón sanitario y ha subrayado que serán responsables en la toma de decisiones con sentido de ciudad. "El PSOE debería estudiar el presupuesto y valorar hacer enmiendas y no presentar una a la totalidad y luego decir que está dispuesto a negociar, No tiene sentido".

La también portavoz del grupo municipal de Cs ha dicho que mantienen la oferta de estudiar las enmiendas de todos los grupos políticos y las alegaciones de las entidades sociales porque es "nuestra responsabilidad y se estudiarán con sentido de ciudad para ver lo mejor para los zaragozanos y analizar las que se aceptan y las que no".

A colación, María Navarro ha enfatizado: "No aceptamos cordones sanitarios y menos de quien está en el Gobierno de España con el apoyo de independentistas y herederos de ETA. Éste es un gobierno responsable y centrado".

Ha criticado que Pilar Alegría exija "de manera incondicional" excluir a un partido que democráticamente tiene representación en el Ayuntamiento. "Que se aclare donde está porque lleva seis meses haciendo seguidismo de Podemos y ZeC. Se tiene que encontrar en este Ayuntamiento".

NEGOCIACIÓN CON VOX

Sobre la negociación de las enmiendas de Vox, Sara Fernández ha comentado que está en proceso de estudio por cada área con todos los grupos para ver las que encajan en su compromiso de gobierno y cuales no.

María Navarro ha agregado que este gobierno no aceptará un "teatro político para que la ciudad se quede sin presupuesto porque lo necesita y de forma urgente". "Queremos que la ciudad tenga presupuesto en 2020 y haremos todo lo posible porque lo tenga. Somos un Gobierno responsable y no nos gustan ni los chantajes, ni las amenazas, ni los teatros".