PP y Cs proponen 300 medidas, pero la mayoría sin cuantificar

Los partidos que integran el Gobierno de Zaragoza, PP y Cs, desvelaron este jueves las propuestas que van a llevar a la Comisión para el futuro de Zaragoza. En total presentaron unas 300 medidas, las cuales no han sido cuantificadas económicamente dada su naturaleza. Muchas de ellas, como la mayoría que se incluyen en el apartado de Hacienda, no dejan de ser peticiones a otras administraciones para agilizar procesos o recibir fondos extraordinarios.

En cuanto a las medidas indicadas en el apartado económico, también son mayoría las peticiones y las generalidades frente a las políticas concretas de ayudas a sectores como el comercio, como llevan semanas reclamando desde la oposición. La «dinamización de los sectores comerciales por barrios y distritos» o el «favorecer el comercio on line» son algunas de estas propuestas. Ninguna mención, como se intuía, a la concesión de ayudas directas, ya que el Ejecutivo municipal siempre las ha condicionado a que lleguen fondos del Estado o de la Unión Europea.

Sí que insistió la concejala de Hacienda, María Navarro, en una de las ideas que aparecen en el texto. Navarro quiere impulsar la creación de una zona franca en Zaragoza con características especiales para fomentar la llegada de inversores a la ciudad. Según la responsable de Hacienda, la situación actual ha llevado a muchas empresas a buscar emplazamientos no tanto en las grandes ciudades como sí en ciudades medianas, como es Zaragoza. «Se nos abren ahora muchas oportunidades y hay que saber aprovecharlas», explicó Navarro.

La popular también adelantó que su equipo está trabajando en un plan para poder dotar de liquidez mediante algún tipo de mecanismo a los pequeños comerciantes, aunque se encuentra en fase de estudio, por lo que no pudo contar más. Sí que desveló que por una cuestión legal el ayuntamiento no puede constar como avalista en los créditos a las empresas, lo que parece significar que el consistorio no podrá formar parte de los «préstamos participativos» que Navarro quería que se concedieran a los comerciantes en colaboración con el Gobierno de Aragón.

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, por otra parte, aclaró que en su opinión las competencias ejecutivas «están claras» en el ayuntamiento de Zaragoza, dejando entrever así su negativa al pacto ofrecido el pasado miércoles por Podemos. El portavoz morado, Fernando Rivarés, propuso crear un grupo con PP, Cs, PSOE, ZeC y Podemos con capacidad ejecutiva para implementar las medidas que salgan del dictamen final de la Comisión para el futuro de Zaragoza. «No vamos a admitir injerencias», concluyó Fernández.

También aclaró la vicealcaldesa que las medidas que consten en dicho dictamen han de ser las consensuadas, es decir, las que cuenten con el sí de todos los grupos, y no las votadas por mayoría, como pidió Rivarés.

El PSOE pide que se bonifique el IBI en un 25% al sector de la hostelería

El grupo municipal socialista ha presentado este jueves un documento sus 101 propuestas para paliar la crisis del coronavirus en Zaragoza, que contempla medidas para la rehabilitación de vivienda, el apoyo a la hostelería o las ayudas al sector cultural. Entre las medidas aprobadas por la formación figura la declaración de la hostelería y el turismo de la capital aragonesa como un «sector de especial interés y utilidad municipal», con el objetivo de que los empresarios se beneficien de varias medidas. En ese sentido, el grupo socialista ha propuesto que se aplique una bonificación del 25 % del Impuesto de Bienes Inmuebles para el sector durante el año 2020, que se podría prolongar posteriormente, entre otras cuestiones.