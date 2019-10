PP, Cs y Vox mueven 2,3 millones más en Zaragoza con críticas de la oposición

El Gobierno PP-Cs ha logrado sacar adelante, con el apoyo de Vox, nuevas modificaciones de crédito para mover otros 2,3 millones del presupuesto ante las críticas de PSOE, Zaragoza en Común (ZeC) y Podemos-Equo, que han denunciado que suponen un nuevo recorte en partidas sociales y medioambientales.

La sesión extraordinaria de este lunes de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado definitivamente también las anteriores modificaciones de crédito, con las que el equipo de gobierno mueve 40 millones del presupuesto para amortizar deuda y hacer frente a infradotaciones.

La consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha justificado estas nuevas modificaciones en la imposibilidad de ejecutar las partidas de origen.

En concreto, 60.000 euros para las gradas del Campo de Fútbol Municipal del Carmen se utilizarán para amortizar un préstamo del BBVA.

Del mismo modo, 169.000 procedentes de convenios medioambientales con la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (Cerai), la Promotora de Acción Infantil (PAI) y de la gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol irán destinados a actuaciones en materia de alimentación sostenible y saludable y a un programa de educación y sensibilización ambiental.

Por último, mediante la modificación de mayor importe (casi 2 millones), el equipo de gobierno mueve fondos de diversas partidas sociales -actividades en centros de mayores, programa respiro y apoyo a cuidadores de personas con discapacidad, servicios exteriores del albergue o el plan municipal de drogodependencias-, de equipamientos para los bomberos y de programas de vivienda social.

Estos fondos ahora dotarán el plan de renovación de la flota de vehículos municipales, captación y movilización de vivienda vacía y el fomento a la rehabilitación en zonas delimitadas, que no tenían partidas.

Navarro ha contado con el apoyo de sus socios de gobierno con la intervención de Carmen Herrarte (Cs), quien ha sacado a colación el último informe de la Cámara de Cuentas, que arroja, a su juicio, una "foto fija" del Ayuntamiento "realmente demoledora".

"Hoy es un mal día para esta ciudad", ha comenzado su intervención el socialista Horacio Royo, quien ha lamentado que partidas "absolutamente necesarias" van a desaparecer "volatilizadas" por el que ha definido como "el mayor recorte presupuestario" aplicado en Zaragoza en los últimos años, haciendo referencia tanto a las modificaciones de crédito aprobadas inicialmente como a las aprobadas de manera definitiva.

Ha acusado al equipo de gobierno de "dejar morir" las partidas del presupuesto prorrogado porque "tomaron la decisión de que no les gustaba", cuando algunas se podían haber ejecutado perfectamente, ha denunciado.

"Justifican los recortes de una manera absolutamente chapucera", ha remarcado el concejal del PSOE, quien, no obstante, se ha abstenido en la modificación más importante al ver necesarias las partidas para rehabilitación de vivienda pero no estar de acuerdo por sacar el dinero "de donde no lo puede sacar", en referencia a programas sociales como el plan de drogodependencias o las actividades en centros de mayores.

Más duro ha sido el concejal de ZeC Alberto Cubero, quien ha considerado que lo que pretenden hacer PP y Cs con el apoyo de Vox es elaborar un nuevo presupuesto por la vía de la modificación de crédito, eligiendo además partidas prioritarias "con un enorme valor social" como las medioambientales o proyectos como la cooperación al desarrollo o el plan municipal de drogodependencias.

En la misma línea, Fernando Rivarés (Podemos-Equo) ha acusado a Navarro de improvisación y la ha comparado con los "viejos especuladores que dejan caer sus casas" para luego acudir "llorando" al Ayuntamiento para derribarlas y construir otras nuevas.

En respuesta a los grupos de la izquierda, la responsable municipal de Hacienda les ha reprochado que lleguen a la Comisión con el discurso "preparado".

De nuevo, el único respaldo que ha conseguido el equipo de gobierno ha sido el de Vox, cuyo portavoz, Julio Calvo, lo ha justificado en el hecho de que se trata de unos presupuestos prorrogados que no están adaptados a la situación actual y ha negado que sean recortes, ya que lo único que se hace es cambiar el destino de diversas partidas.

No obstante, ha pedido prudencia a PP y Cs de cara a los presupuestos del año que viene porque, ha recalcado, estas circunstancias "extraordinarias" no se van a volver a dar en el próximo ejercicio.