El PP denuncia que el 67% de los pagos en Acción Social se hacen sin contrato

El consejero municipal de Acción Social y Familia en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha denunciado en la primera comisión de su área que, de los 45 contratos que gestiona, solo 20 están en vigor, lo que supone que el 67 por ciento de los pagos se realizan sin contrato.

Así, según este primer análisis y a falta de conocer los resultados de la auditoría, de los 38 millones de euros consignados para el área en los presupuestos prorrogados, 25 no tienen contrato en vigor.

Esta situación excepcional convertida en norma, unida al "abuso" de la figura del contrato menor, a quien acaba perjudicando es a los más desfavorecidos, ha asegurado Lorén, quien ha subrayado, no obstante, que esto no va a ser una excusa para el Gobierno PP-Cs, que pretende que Zaragoza sea una de las ciudades que mejor atiende a sus vecinos.

Después del consejero, han intervenido las tres concejalas delegadas del área, comenzando por la responsable de Deporte, Cristina García, quien también ha destacado la cantidad de servicios que se prestan sin contrato o que están próximos a su vencimiento y ha anunciado que dos pliegos van a salir de manera inminente.

Entre los principales problemas a tratar ha citado la falta de personal y el estado de los equipamientos deportivos de Zaragoza, con falta de mantenimiento pese a que cree que están entre los mejores de España, a lo que ha sumado la promoción del deporte y aprovecharlo como marca de ciudad y el impulso del deporte femenino.

Desde las delegaciones de Mayores, Educación y Familia, la concejala Paloma Espinosa se ha puesto como objetivo que Zaragoza sea un buen lugar para formar una familia y ha adelantado que una de sus principales luchas será contra la soledad no deseada.

La responsable de Mujer, Igualdad y Juventud, María Fe Antoñanzas, ha afirmado que "no podemos dar ni un paso atrás" contra la violencia machista, ha defendido políticas públicas en favor de la igualdad real "desde el diálogo y el consenso" y ha anunciado un plan de acceso a la vivienda para los jóvenes, que fomente el alquiler asequible y la compra.

En el turno de los grupos municipales, la portavoz socialista en la comisión, Rosa Cihuelo, al igual que el resto de la bancada de la izquierda, ha defendido la anterior denominación del área, con el nombre "derechos sociales", porque, ha dicho, "no tenemos que rescatar a nadie de la marginalidad" sino implementar políticas preventivas.

Ha lamentado la falta de concreción en las propuestas y ha pedido más "osadía" y "atrevimiento", en lugar de quedarse en "elementos de confort" y en la repetición en el siglo XXI de políticas del siglo XX.

Desde ZeC, la anterior consejera del área, Luisa Broto, ha animado a su sucesor a que mantenga a la ciudad en su calificación como "excelente" en inversión social, pero a pesar de la "buena voluntad" ha advertido de que son "rehenes de la extrema derecha".

Amparo Bella (Podemos-Equo) ha puntualizado que los servicios sin contratos son un problema "endémico" del Ayuntamiento que se ha producido con gobiernos de todo signo y ha preguntado cómo se va a plasmar la lucha contra la violencia machista con un socio como Vox que hace "cazas de brujas" en esta materia.

La edil de Vox Carmen Rouco ha vuelto a incidir en la necesidad de reordenar o eliminar órganos directivos, así como de negociar con el Gobierno autonómico para empezar a devolver competencias.

Asimismo, ha solicitado información sobre el chabolismo: ha preguntado si están localizados los asentamientos y ha dicho que "la ayuda social tiene que llegar a todos", también a este colectivo.

El consejero ha concluido su comparecencia recalcando que ha venido a sumar, no a excluir, que "no sobra nadie" y que al equipo de gobierno le faltan todos los votos, no solo los de Vox.