El PP denuncia que Aragón atiende a 1.500 dependientes menos que hace un año

"No sé si Aragón será verde y digital, pero al discurso del presidente del Gobierno se le ha caído la 's' de social. Dos pilares, las rentas mínimas y la dependencia, han sufrido un varapalo sin precedentes", ha criticado la diputada del PP en las Cortes de Aragón y portavoz del partido en el área de Ciudadanía y Derchos Sociales, Marian Orós.

La popular ha denunciado, basándose en los datos del observatorio de la dependencia del 2020, que Aragón atiende a día de hoy a 1.500 dependientes menos que hace un año y que el 76% de las personas que salieron de la lista de espera de la dependencia, lo hicieron a causa de su fallecimiento, no por haber empezado a recibir algún tipo de prestación. Según las cifras ofrecidas por la parlamentaria popular, el pasado año "fallecieron 4 personas al día esperando una prestación o servicio, en cualquiera de las fases de dependencia".

En este sentido, ha expresado que la atención residencial ha perdido un millar de plazas, "muy por encima de la media nacional" , con un "retroceso del 9%" en las plazas residenciales. Además, según Orós, "Aragón ha perdido el 12% de empleo que generan las residencias y la ayuda a domicilio, que ha sido congelada. Hay 759 puestos de trabajo menos en el 2020", ha insistido. Denuncia que las plazas que estaban ocupadas por personas fallecidas por covid-19 en este duro año no han sido repuestas.

Un año "aciago" para la dependencia, ha denunciado la popular, que presentará en el pleno de este jueves en las Cortes de Aragón una iniciativa para modificar la convocatoria que rige las ayudas a las entidades del tercer sector, de modo que incluyan también a las pymes y autónomos que gestionan servicios de dependencia. "No entendemos que en febrero del 2021 en la orden de concertación de plazas se expulsa de la concertación a las entidades que no sean del tercer sector. Más de 100 entidades que son pymes y autónomos que asientan territorio y generan empleo estable y no deslocalizable", ha añadido. "No entendemos esta orden ni por qué para mejorar la prestación de los servicios, la DGA solo mira a titularidad de los servicios y excluye a los empresarios, con unos tintes sectarios que no entendemos", ha expresado.

Aragón gasta de media un 20% menos por dependiente

Además, ha denunciado que el promedio de gasto por dependiente en Aragón es de 5.289 euros, 20% menos que la media nacional. "En lugar de dar plazas en residencias o plazas para centros de día, se dan pequeñas paguitas a los entornos familiares, que son mucho más baratas, y el poco incremento que ha habido ha sido solo en esas prestaciones y estamos un 20% por debajo de la media en el gasto por persona dependiente", ha manifestado.

Para la popular, el Gobierno de Aragón debería ya haber recuperado el ritmo de actuación en relación con la dependencia porque "han pasado nueve meses desde el confinamiento estricto", y ha lamentado que la comunidad autónoma va por detrás de otras comunidades que también han sufrido la pandemia. Ha lamentado que los datos suponen que Aragón se "desplome" a las cifras del 2015.

Ciudadanía defiende que hay 6.000 nuevos perceptores

Frente a estos datos, desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales manifestaron que en el 2020 fallecieron 8.800 personas que estaban recibiendo algún tipo de prestación vinculada a la dependencia, por covid u otras patologías. Y en ese periodo de tiempo entraron al sistema más de 6.800 personas nuevas.

Después de un año "muy complicado", recuerdan, en el que las valoraciones de dependientes se tuvieron que paralizar por la pandemia, "se ha seguido trabajando a buen ritmo", aunque reconocieron que hay unas mil personas menos atendidas que en las mismas fechas del pasado año en los distintos tipos de prestación de la dependencia.

Fuentes del departamento han reconocido el "parón" en las valoraciones durante los meses de pandemia, lo que "ha interferido en el ritmo que se había adquirido desde el 2015". En recuperar el ritmo y la situación previa a ese parón, aseguran, trabaja el Ejecutivo, y a ello destinará los 19,3 millones de euros que recibirá de los fondos europeos para el plan de choque de la dependencia aprobado por el Gobierno central.