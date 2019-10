El PP exige a Lambán consensuar un documento sobre financiación

Aunque previsiblemente hasta el próximo diciembre o enero no habrá un Gobierno en España que pueda abordar el esperado debate sobre el modelo de financiación autonómica, no hay día en el que este asunto central para las comunidades cope la agenda política de los partidos. Así sucedió de nuevo ayer, durante la sesión plenaria de control al Gobierno aragonés, en la que el líder del PP, Luis María Beamonte, reclamó al presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, un documento específico sobre las necesidades aragonesas, que esté consensuado por los grupos y que sirva como documento en la futura mesa de negociación entre Gobierno y comunidades, para la que no hay una fecha prevista.

«La obligación de su Gobierno es tener una propuesta clara, cuantificada, argumentada, seria y rigurosa de las necesidades financieras de Aragón, porque sencillamente los aragoneses merecen un trato justo e igualitario al resto de los españoles», advirtió Beamonte a Javier Lambán al tiempo que consideró que esa propuesta debería ser debatida luego por los grupos de la Cámara.

Todas las comunidades autónomas consideran que el modelo vigente, aprobado hace una década durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está obsoleto y no sirve para satisfacer las necesidades de ninguna de ellas. A pesar de las reiteradas críticas y el anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de modificarlo, la complejidad de conjuntar las demandas específicas de cada comunidad hizo que este lo fuera posponiendo. Y la inestabilidad política actual no ha permitido que este debate se haya vuelto a abordar. Precisamente, el PP censuró ayer que el Gobierno de Lambán fuera beligerante en su crítica al de Rajoy por no abordar el debate de la reforma y esta haya bajado tras la llegada de Pedro Sánchez al poder.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, admitió a Beamonte que el modelo vigente es «infausto», pero también reconoció que es muy difícil de abordar. Según estimó, son necesarios 25.000 millones de euros para acometer la reforma y contentar a las comunidades. «No sé qué Gobiernos puede ponerlos encima de la mesa», señaló. Aun así, replicó que el Gobierno de Aragón está «preparado» para presentar su propia propuesta.