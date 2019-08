Beamonte critica que en Aragón vaya a haber «cuatro minigobiernos» en uno

El grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón pedirá la comparecencia de todos los consejeros del nuevo Gobierno autonómico en las comisiones que se formen en septiembre, para explicar las líneas maestras de su proyecto para la legislatura y aclaren en qué se concreta eso de la «transversalidad».

Así lo anunció ayer el presidente de los populares en la comunidad, Luis María Beamonte, quien puso en duda el funcionamiento de lo que serán, a su juicio, «cuatro minigobiernos en uno». También le interesa conocer cómo van a afrontar su anunciada prioridad de elaborar los presupuestos del 2020 y cómo van a compensar los empleos perdidos en la térmica de Andorra.

El PP, advirtió Beamonte, solo negociará en esta legislatura con el Gobierno de Aragón aquellas cuestiones de interés general en las que exista una postura «unánime y no de una parte» del cuatripartito, ya que no actuará «como salvador de la incoherencia» de este Ejecutivo. No firmará «pactos aislados» como le gustan al presidente Javier Lambán, insistió el líder popular, aunque sí les encontrarán cuando les llame «el conjunto del Gobierno» (PSOE, Podemos, CHA y PAR) para cuestiones «de interés general para los aragoneses».

Para ir buscando las costuras del Ejecutivo, además de la solicitud de comparecencia de los consejeros ya han registrado una proposición para ampliar al 99% las bonificaciones en el impuesto de sucesiones, en principio una medida del agrado del PAR pero no del resto.

«No vamos a ser los tontos útiles para nadie, ni nos vamos a vender al mejor postor», enfatizó Beamonte, quien insistió en que el PP hará en esta legislatura una oposición «constante y reiterada» al Ejecutivo.

El presidente autonómico del PP volvió a preguntarse «qué hace Arturo Aliaga de vicepresidente de un gobierno de izquierdas con PSOE, CHA y Podemos», exponiendo alguna de sus principales diferencias con los socios. Una coalición en la que vaticinó «más choques ideológicos» a lo largo de la legislatura. «Con la excusa de la transversalidad», afirmó, los socios han «blanqueado» el gobierno «para coger cada uno la parte de su botín» y del que todo el mundo «ha sacado tajada». Tanto es así que ni siquiera descartó que IU, que no ha entrado en la coalición, acabe teniendo una dirección general como recompensa por su apoyo.