El PP presentará "cuanto antes" una moción de censura en Huesca

Y qué gestión van a censurar si ni han empezado. ¿Esto es lo que entienden estas gentes por democracia? Está claro que al trifachito los ciudadanos no les importamos absolutamente nada. ¿ han pensado en ello quienes les han votado? Ya sé que no. Pensar!!!! Que he dicho!!!