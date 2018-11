PP, PSOE y Cs bloquean la inclusión en la plantilla de las 14 plazas del 010

Los grupos municipales de PP, PSOE y Ciudadanos han retirado hoy del orden del día el expediente de modificación de la plantilla para incluir las catorce plazas del servicio remunicipalizado del 010 y el consejero Alberto Cubero ha asegurado que lo traerá de nuevo en diciembre con nuevos informes.

Cubero ha hecho un repaso a todo lo ocurrido con el 010 a lo largo de esta legislatura y ha comparado la situación de estas catorce empleadas con la de otras tres trabajadoras sociales que, también con un sentencia favorable de un juzgado de lo social, reclamaron lo mismo y ha sido aprobado por unanimidad en el punto anterior.

Ha recordado que el interventor no ha modificado su informe al entender que la última sentencia del contencioso-administrativo que declara nula de pleno derecho la internalización no es efectiva al obligar el juzgado de lo social a admitir a las catorce trabajadoras como personal indefinido no fijo.

Además, ha advertido de que hay representantes sindicales que le han dicho que "eso no es justo" y que recurrirán si no sacan las plazas del 010 en una Oferta de Empleo Público (OPE), por lo que incluirá también un informe jurídico de los posibles efectos.

El concejal del PP José Ignacio Senao ha afirmado que a Cubero "no le interesan" los funcionarios salvo que sea para un "interés partidista o personal" y le ha acusado de utilizar a estas trabajadoras para "su obsesión de municipalizar" y "colocar a su gente y a sus amigos" al margen de la legalidad.

Marta Aparicio, del PSOE, ha coincidido en que el consejero ha utilizado a las trabajadoras para un "experimento", porque "poco le importa" un problema que no tendrá que gestionar él, que "sabe" que no estará en el Gobierno de la ciudad.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, quien pidió la retirada del expediente, ha criticado que Cubero solo hable de la sentencia de lo social, que decidió no recurrir en contra de los intereses del Ayuntamiento y le ha dicho que "no puede decidir lo que le dé la gana por intereses partidistas".

Desde CHA, Leticia Crespo ha sostenido que lo que se ha intentado hoy es lo que se debería haber hecho desde el principio y ha considerado que ya no hay "excusas" para oponerse a la municipalización, porque las condiciones se cumplen, aunque tiene la sensación de que "dan igual" las cosas que se aportan.