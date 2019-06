El PP se salta su pacto escrito con Vox y culmina su Gobierno con Cs

Todas las sacudidas de Vox a nivel nacional se producen en la víspera de las decisiones importantes de un Gobierno de PP y Cs que, en Zaragoza, tenía previsto finiquitar hoy su estructura pormenorizada de sus áreas de gestión con los nombramientos de sus coordinadores de área. Hoy, el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, tiene previsto reunir por primera vez a su equipo y hacer oficiales los nombramientos de sus cargos directivos en siete de esos departamentos. Todos menos el de Economía, Innovación y Empleo, que ocupará Javier Puy, y otro de nueva creación, el que coordine a todos ellos y dependiente de Alcaldía, para el exconcejal conservador Pedro Navarro. Pero ayer la formación de extrema derecha volvió a dar la campanada desde Madrid exhibiendo el pacto por escrito rubricado en la madrugada del pasado 15 de junio, día de la toma de posesión de todos los primeros ediles en España, que demuestra lo que llevaban diez días denunciando: su pacto, en Zaragoza y otras ciudades como la propia capital del país, no se está respetando.

La dirección nacional de la formación de la ultraderecha daba por roto un documento que, ahora sí, salía del cajón para evidenciar quién estaba mintiendo. Su punto segundo de ese pacto escrito decía, literalmente: «que una vez elegidos los gobiernos de coalición PP-Cs-Vox y en el plazo máximo de 20 días naturales contados desde la fecha de investidura, se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de Gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales, que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población». El punto tercer remarcaba que ambas formaciones «guardarán discreción» sobre el escrito.

Han pasado diez días, la mitad de ese plazo dado por Vox y que es el tiempo que el PP y Cs han necesitado en Zaragoza para definir con detalle todos los responsables de cada área sin un solo hueco para los ediles de la extrema derecha. La semana pasada anunciaba los nueve miembros del Gobierno y las concejalías delegadas y hoy los coordinadores generales de ellas. Todos menos Javier Puy y Pedro Navarro porque, al parecer, sus nombramientos deben pasar por el pleno municipal.

Aunque incumplir lo pactado no parece afectarles en exceso. El alcalde Azcón pidió, al conocer la noticia, «ser pacientes» y prometió «redoblar el diálogo» si finalmente optan por quedarse en la oposición y poner de su parte «todo lo posible» para que no afecte a su Gobierno. «Lo que pase en el Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué repetirse de forma mimética en el de Zaragoza», añadió. «Nosotros mantenemos el mismo acuerdo firmado el día 14, en el que no tiene cabida Vox. De momento no cambia nada porque el PP no ha propuesto absolutamente nada al respecto», respondió la vicealcaldesa Sara Fernández, de Cs.

Y Julio Calvo, de Vox, dijo quedar «a la espera» y «sin mover ficha» mientras el alcalde no responda al escrito remitido la semana pasada sobre este acuerdo en Madrid. «Azcón dijo que, evidentemente, siempre se puede añadir alguna delegación, como Mercados o Comercio, por ejemplo», apostilló, a la vez que admitió que «en Madrid quizá no tienen la relación de confianza que tenemos aquí.

tres coordinadores más // Y mientras la tomenta azuza desde Madrid, Azcón y Sara Fernández procederán hoy a los nombramientos que sellan su estructura de Gobierno. Así, Julián Illana, funcionario de la DGA vinculado al Salud, en el área de Acción Social y Familia, y César de la Parte, asesor técnico en el Departamento de Educación, en Participación y Relación con los Ciudadanos, cerraba el cuadro de cargos directivos. Serán tres más que en la pasada legislatura, con Zaragoza en Común, que nombró solo a seis, y es la cifra más alta de los últimos mandatos municipales. María Navarro en Hacienda ya tenía atada a Pilar Tintoré, funcionaria municipal; Natalia Chueca a Luis García Mercadal, de la asesoría jurídica (llegó a ser jefe de la misma en el Gobierno del PSOE); Víctor Serrano dará continuidad a Miguel Ángel Abadía en Urbanismo; y Teresa Ibarz estará con Sara Fernández en Cultura.

Por otra parte, la primera reunión del Gobierno PP-Cs servirá para impulsar la auditoría interna de las cuentas municipales, así como de todas las sociedades y patronatos, que según explicó la responsable de Hacienda, María Navarro, se centrará únicamente en el último ejercicio. Esta decisión, además, se adopta tras reunirse Azcón con todos los grupos municipales, ayer con ZeC, Podemos y Vox.

*Más información en página 29