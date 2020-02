PP y Vox impiden una declaración institucional contra la brecha de género

El rechazo de los grupos parlamentarios del PP y de Vox han impedido aprobar una declaración institucional de compromiso con la reducción de la brecha de género y para aumentar la participación de la mujer en la ciencia que iba a leerse en el pleno de las Cortes de Aragón de este miércoles.

Ha sido el grupo de Podemos el que ha planteado esta declaración en la línea de otras aprobadas por las Cortes y que, como ha informado su portavoz en rueda de prensa, Nacho Escartín, no ha sido avalada por PP y Vox, por lo que al no contar con unanimidad, no se ha podido registrar.

Según Escartín, el objetivo era destacar, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la implicación del Parlamento aragonés en la reducción de la brecha de género que existe en todos los ámbitos relacionados con esta parcela y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de que en 2030 el 50 % de quienes que trabajan en el ámbito de la ciencia, la innovación y la tecnología sean ser mujeres.

Para el grupo de Vox se trata de "una polémica artificiosa, una ficción más de las muchas que componen el argumentario de género" y ha asegurado que en España "no existe ninguna discriminación ni brecha de género en el acceso de la mujer a ninguna profesión, disciplina, oficio, estudios o carrera universitaria" sino que "puede acceder en igualdad de condiciones con los hombres" a la materias relacionadas con la ciencia.

También, según Vox, puede opositar a un puesto público en tales sectores, "en condiciones de igualdad, teniéndose en cuenta únicamente criterios basados en mérito y capacidad, así como ser emprendedora o abrir sus propios negocios o empresas en tales sectores, sin ser discriminadas por el hecho de ser mujeres".

En este sentido, Escartín ha recordado que Aragón es la segunda Comunidad autónoma "con el porcentaje más bajo de mujeres en la Universidad", una brecha que además aumenta en los cargos de dirección o cátedras, como lo demuestra el hecho de que "solo hay tres mujeres rectoras entre las 50 universidades públicas".

"No es una ficción ni forma parte de ningún contubernio feminista, es una realidad", ha insistido el líder de la formación morada, quien ha citado además que solo 24 % de quienes cursan una carrera de Ingeniería en Zaragoza son mujeres.

Por ello, considera que el Parlamento "debería comprometerse con esta excelencia científica que tiene que contar con el 50 % de la sociedad como están reclamando organismos internacionales".