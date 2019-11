Premian al conductor de bus que salvó a una mujer que estaba siendo agredida

Manuel Izaguerri, el conductor de autobús que intervino para salvar a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja, y Yolanda Cantón, fiscal delegada de la violencia contra la mujer en Zaragoza, son dos de los nombres propios que representan la lucha contra la violencia machista, y este miércoles han recibido un premio por su implicación.

A solo cinco días del Día Internacional para la eliminación de esta lacra, su labor se ha visto reconocida por los Premios Meninas que la Delegación del Gobierno en Aragón organiza por segundo año y que reconocen el trabajo de instituciones y particulares contra la violencia de género.

Izaguerri y Cantón han compartido galardón, una pequeña estatuilla con forma de menina fabricada por presos españoles, con el Equipo de Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil y con las Unidades de Familia y Atención al Menor del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón (UFAM) en la Comunidad.

La gala celebrada en la sede zaragozana de la Delegación del Gobierno en Aragón ha contado con gran presencia institucional y un centenar de invitados y ha sido presidida por la delegada Carmen Sánchez, quien ha recordado que "denunciar salva vidas".

Además, ha insistido en que desde su institución no dejarán que se niegue la existencia de una violencia específica hacia las mujeres: "Quienes niegan que el machismo mata, niegan la libertad de las mujeres y las condenan al silencio".

En este sentido, ha llamado a toda la población a "ejercer de embajadores de la lucha contra la violencia de género" y ha recordado que uno de los premios este año "tiene nombre y apellido de ciudadano", el de Manuel Izaguerri, que "no dudó ni un momento en salvar a una mujer que estaba siendo agredida".

El conductor de autobuses zaragozano fue testigo el pasado 6 de mayo de este año de una agresión machista mientras se encontraba de servicio y bajó del autocar para liberar a la mujer de su agresor.

En nombre de la joven, que ha estado presente en el acto, se ha leído una emotiva carta en la que le da las gracias por "no mirar hacia otro lado cuando más lo necesitaba".

En su discurso, el galardonado ha rendido homenaje a Ignacio Echeverría, el joven español asesinado cuando se enfrentó a varios terroristas para proteger a otras personas durante el atentado de Londres del 4 de junio de 2017.

Ha agradecido el cariño de sus compañeros, jefes, usuarios del transporte y vecinos y no se ha olvidado del hombre que le ayudó y de la enfermera, Belén, que taponó la herida de la joven.

Por su parte, la fiscal zaragozana ha recordado que esta "lacra social" no disminuye y ha dedicado el premio al equipo que junto con ella se dedica a "convencer a la mujer que no quiere denunciar que sea valiente y que cuenta con ayuda", ya que "existen otras medidas que no son las penales", que son las que se llevan a cabo cuando ya se ha producido el delito.

A cargo de esta sección desde 2013, la Delegación del Gobierno ha reconocido su larga trayectoria profesional y compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia machista y su trabajo en la mejora de la respuesta judicial a las víctimas.

Por su atención especializada e inmediata especialmente relevante en el medio rural, también ha sido aplaudido el trabajo de los Equipos de Mujer-Menor de la Guardia Civil, creados en 1995 para luchar contra la violencia de género y la ejercida contra los menores.

El "factor humano" con el que trabajan los miembros de la UFAM, unidad que da atención especializada a las víctimas de violencia de género, ha sido una de las características más destacadas de este servicio que trabaja en contacto directo con las mujeres y sus familias.

Su objetivo es que las mujeres se sientan en un "entorno seguro" y tratan de facilita la coordinación, inmediatez y continuidad de servicios policiales para tratar la violencia de género y sexual.