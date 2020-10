La presión en los hospitales no cesa y algunas ucis se quedan sin camas

La aplicación de confinamientos perimetrales, los retornos a la fase 2, la prevención de la vida social y la suspensión de los eventos culturales durante las no fiestas del Pilar no han tenido efectos, al menos objetivamente, en los datos de hospitalizaciones y en la ocupación de las camas de las unidades de cuidados intensivos de Aragón. En los últimos ochos días, pese a todas las medidas aplicadas, la variación ha sido escasa porque la presión sigue siendo alta, los ingresos no cesan y algunas ucis como la del hospital Obispo Polanco de Teruel ya ha ocupado todos sus recursos. Otras como la del San Jorge de Huesca tampoco pueden acoger a más pacientes y eso ha llevado a derivar a los centros de Zaragoza capital, mientras que aquí, en la gran ciudad, la situación es límite. Tan límite como lo era hace ocho días porque una situación sobrevenida --bien sea por casos graves de coronavirus como por cualquier otra patología-- podría bloquear el servicio.

La meseta de casos, que suben y bajan constantemente en la comunidad, tiene su fiel reflejo en los hospitales, pero con una diferencia: no hay grandes movimientos y si los hay son en forma de subida de pacientes. Los datos de las últimas 24 horas dejan 504 camas ocupadas por pacientes covid, de las que 436 son en planta y 66 en uci. En este último caso se ha dado un ingreso más con respecto a los datos del miércoles, cuando había 65 pacientes. En las ucis el estancamiento perdura en el tiempo y se lleva oscilando entre la cifra de 60 y 65 casos muchas semanas, aunque la pasada se llegó a estar en 70 pacientes y eso deja entrever que el equilibrio se puede romper en cualquier momento. Y, con él, la capacidad de respuesta del sistema. Por hospitales, el Clínico y el Servet son los dos centros que más pacientes covid acogen tanto en planta como en sus ucis. En el caso del Clínico, hace siete días tenía 135 personas en planta y 19 en uci, mientras que ayer eran 131 y 19, respectivamente. Entre medio, los datos han ido descendiendo y volviendo a subir. La misma dinámica se ha vivido en el Servet.

En el hospital Royo Villanova, por su parte, la situación ha sido claramente ascendente en una semana en cuanto a ingresos convencionales porque tenía 38 el pasado 8 de octubre y ayer notificaba 61. Su uci acoge a cuatro personas desde hace varios días. En Huesca, el San Jorge también ha visto aumentada su presión asistencial en siete días, al pasar de 38 pacientes covid a 48. Además, las camas uci se han completado con diez pacientes desde hace cuatro días y ha empezado a derivar a la capital ante la falta de recursos.

El aumento de atenciones en Huesca ha coincidido con una mayor incidencia de casos de coronavirus en la ciudad y en la provincia, donde Barbastro también ha sido foco de varios brotes en residencias y centros de mayores que ha tenido repercusión en su hospital. En este había 16 pacientes hace una semana y ahora acoge a 27, dos de ellos en uci.