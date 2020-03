Un preso acusado de tentativa asesinato pide ser puesto en libertad

Francisco G. E, que lleva dos años en prisión provisional, ha pedido hoy a la Audiencia de Zaragoza, a través de su abogado, Javier Elía, que lo ponga en libertad al haber agotado el periodo máximo de cárcel antes de ser enjuiciado.

Francisco G. E. está acusado de disparar hace dos años, en marzo del 2018, a un hombre que iba conduciendo. Efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en el volante, y se le acusa de asesinato en grado de tentativa. El conductor, que perdió el control del coche, le pasó por encima y le ocasionó graves lesiones en una pierna. El hecho se produjo en el barrio de Los Cabezos, en la localidad zaragozana de Épila. Entre ambos había rencillas por motivos personales.

Javier Elía ha esgrimido ante el tribunal que el preso no ofrece peligro y no se sustraerá a la acción de la justicia. Asimismo, ha señalado que tras el atropello resultó gravemente herido, lo que limita notablemente su movilidad. Además, ha señalado que podría pagar una cantidad en calidad de fianza como muestra de su voluntad de no eludir la acción de los tribunales.

El fiscal, sin embargo, ha solicitado que se prorrogue la prisión provisional un año a la espera de que se celebre la vista oral.