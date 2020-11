El presupuesto para el 2021 logra el mayor respaldo político de la historia

La toma en consideración del presupuesto de Aragón para el próximo año ha recibido finalmente el apoyo de 48 diputados de los 67 que forman el hemiciclo autonómico. El diputado Álvaro Sanz (IU), el más reacio a dar este voto favorable desde la izquierda ha pedido avanzar en la "justicia social" fortaleciendo las palancas para evitar desigualdades, poniendo el acento en reformar la fiscalidad. "No se puede confundir lealtad con sumisión", ha dicho, asegurando que no se entregarán de forma acrítica. Por eso ha exigido que se cumpla el acuerdo de investidura que según el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, sigue vivo en estos momentos. Desde la federación de izquierdas se reconoce una buena base en las cuentas que les hace no votar en contra, pero quieren un compromiso de mejora en la fase de enmiendas.

Sanz ha resaltado que hace falta mejorar la capacidad de reacción para evitar que las brechas sociales se ensanchen como consecuencia de la covid. Esto implica garantizar servicios sociales, mejorar el acceso a la vivienda y dar un impulso necesario a la educación pública con un control exhaustivo de los conciertos. El esfuerzo también debe llegar a reorganizar el modelo de salud para fortalecer las redes básicas de atención primaria.

Desde el Gobierno de Aragón no han escatimado esfuerzos (aunque de momento solo sean discursivos) a la hora de mostrar su compromiso con las personas en riesgo de exclusión y se ha garantizado que se tendrán en cuenta las críticas realizadas por Sanz. El único voto favorable de IU es simbólico a la hora de garantizar la unidad desde la izquierda.

Por parte de los grupos que apoyan el Ejecutivo se ha destacado la estabilidad que supone aprobar las cuentas en tiempo y forma. Y el diputado José Luis Saz (de Ciudadanos, formación que ha votado a favor desde la oposición) ha celebrado que en el texto se han incluido algunas cuestiones solicitadas por la formación liberal, a pesar de que falten inversiones como en carreteras o en la agroalimentación. “La construcción política se puede hacer desde una oposición útil, si no entendemos esto, no entenderemos lo que es la política”, ha considerado.

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha insistido en que la prioridad del presupuesto es la lucha contra la pandemia. Y le ha recordado que a veces pone el acento en lo que puede separar, a pesar de reconocer que queda "mucho por hacer". Eso sí: ha reconocido que negociarán las enmiendas en los próximos días, como el garantizar los puestos de trabajo en las empresas que reciban fondos públicos. "Estamos mostrando voluntad de negociación", ha manifestado.