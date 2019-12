Los presupuestos de Aragón de 2020 pasan mañana en Cortes su último trámite

Los presupuestos de Aragón de 2020 afrontan este lunes su último trámite parlamentario con la votación en el pleno del dictamen aprobado en la comisión de Hacienda con los votos de los partidos del cuatripartito, PSOE, Podemos, CHA y PAR, además del de IU, y el rechazo de PP, Cs y Vox.

La jornada mañana en el hemiciclo se centra en el análisis y votación del documento final elevado al pleno por la Comisión de Hacienda una vez incorporadas al texto 106 enmiendas (el 10 por ciento de la oposición) de las 718 planteadas por los grupos parlamentarios.

Con una cuantía total de 6.466,5 millones, un 4,87 % más que los prorrogados desde 2018, y un gasto no financiero de 5.583,7 millones, un 5,2 % más (276 millones más), será el primer presupuesto del Gobierno cuatripartito de Aragón apoyado además por IU, que no obstante prevé abstenerse en la sección de Economía al estimar que no cumple las expectativas en materias básicas como la economía social o la salud laboral.

Por su parte, PP, Ciudadanos y Vox votarán en contra de las cuentas por considerar que el Gobierno ha aplicado el "rodillo" y que los presupuestos son poco realistas en ingresos y gastos al basarse en previsiones económicas desfasadas.

La sesión plenaria comenzará a las 09.30 horas con un primer debate en torno al articulado del proyecto y los votos particulares y enmiendas que se mantienen a cada precepto, con una intervención, en primer lugar, de PP, Ciudadanos, VOX e IU, que defenderán sus iniciativas.

Posteriormente, y tras la fijación de postura por parte del resto de grupos, se abordará el debate de las secciones presupuestarias a las que se mantienen votos particulares y enmiendas que, en esta ocasión, se sitúan en doce y que corresponden, en gran medida, a los departamentos del Gobierno de Aragón.

Estos dos debates darán paso al turno de las votaciones, que también se ajustarán al articulado y a las secciones, y que se han agrupado por sentido de voto con el fin de agilizar el trámite.

Una vez finalizadas las votaciones, los grupos parlamentarios dispondrán de un turno de explicación para cerrar la sesión que permitirá la entrada en vigor del presupuesto del próximo ejercicio desde el 1 de enero.