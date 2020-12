Los presupuestos de la reconstrucción salen adelante con críticas a la deuda que anticipan

El 1 de enero Aragón tendrá de nuevo los presupuestos aprobados "en tiempo y forma", según la socorrida expresión parlamentaria. El cuatripartito y sus apoyos externos (IU y Ciudadanos) han destacado en el inicio del debate en las Cortes que ha de fijar el destino de sus casi 7.500 millones que son fundamentales para la recuperación tras el covid. El año que empieza se antoja complicado en la gestión económica (muy condicionada a la llegada de los fondos europeos para la reactivación), pero cómoda en los trámites parlamentarios. Una intuición que está quedando clara en el largo debate de este miércoles, sección por sección, analizando en profundidad aspectos como los aportes a la presidencia del Gobierno, las administraciones comarcales o las partidas sociales. Un largo debate que solo se vuelve bronco por la distancia enorme que en este momento separa a la amplia mayoría que respalda al Ejecutivo autonómico de los diputados del PP y Vox. Unos partidos que aseguran que la única virtud de las cuentas para el 2021 es el salir aprobadas antes de que acabe el año. Con todo, el debate transcurrió por la senda previsible que implica que la votación final reflejará el mayor apoyo a una ley presupuestaria del actual periodo democrático en Aragón.

La popular Carmen Susín ha manifestado que los presupuestos son "continuistas e inútiles". Ha justificado el no al proyecto indicando que "hipotecan el futuro sin asegurar el presente". Y ha lamentado que la realidad presupuestaria no esté ligada a la Estrategia de recuperación, que no ha pasado por el parlamento a pesar de ser de la sociedad aragonesa. "Ustedes solo quisieron la foto y ahora no quieren el control por parte de la oposición", ha asegurado al considerar que es "poco democrático" alejar ese instrumento de la rendición de cuentas parlamentaria.

El mayor reproche tiene que ver con la gestión de la deuda. "Sabemos que es necesario recurrir al endeudamiento, pero para apoyar a los empresarios a los que se ha obligado a cerrar sus negocios sin alternativas, a los de las colas del hambre, al sector de la nieve", han alegado.

El PP insiste en que quieren ser partícipes de un presupuesto en el que no se les ha dejado intervenir. Por eso lamentan que no les dejaran bajar impuestos a las rentas más bajas, por ejemplo. "Nos han dicho que no a todo en el debate de enmiendas", ha precisado Susín a lo hora de acusar de "despotismo" y de llevar el debate "a los buenos y los malos" al Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, insisten en que se recortan los fondos a las comarcas. Algo por lo que ha interpelado de forma directa al consejero Arturo Aliaga. "Estamos en el debate de la hipocresía política del Gobierno de Javier Lambán, por eso el PP votará que no a unos presupuestos que hipotecan a las generaciones futuras y perpetúan los malos hábitos", ha resumido la diputada.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Moron ha explicado que Aragón requiere "coraje y valentía" que no se reflejan en un presupuesto que ve como un "corta y pega" de los anteriores. Por eso, desde una posición de rechazo absoluto a las políticas planteadas por el cuatripartito, el líder de la ultraderecha ha considerado que las previsiones de ingresos "no son creíbles" y abocan a una deuda sin precedentes.

También en la oposición, pero con una actitud diferente, han intervenido los diputados de Ciudadanos e Izquierda Unida. El portavoz liberal, José Luis Saz, ha destacado que en una situación especial "se exige una respuesta excepcional". No ha negado las diferencias ideológicas con algunos socios del cuatripartito, especialmente con CHA y Podemos, pero ha considerado que eso no impide los acuerdos. "Defendemos la centralidad y la moderación", ha señalado. El voto positivo se debe a las "líneas naranjas" que han logrado introducir, garantizando que no se suben los impuestos y apuntalando la educación concertada.

El diputado de IU, Álvaro Sanz. ha celebrado que se quedan atrás las políticas de austeridad con unos presupuestos expansivos. Con todo, ha dicho que quedan cuestiones pendientes como la reforma fiscal que permita un reparto "justo de las cargas" o condicionar toda la actividad económica al mantenimiento del empleo. Por el momento las ayudas y subvenciones públicas estarán vinculadas a esa cuestión gracias a una enmienda aprobada durante el proceso previo. En este momento pide que esta condición se traslade también a las políticas ambientales.

Entre los miembros del cuatripartito la satisfacción se ha mezclado con la cautela, El diputado del PAR, Jesús Guerrero, ha manifestado que la situación es "muy complicada" y ha reconocido que los presupuestos exigen "responsabilidad y altura de miras".

La representante de CHA, Carmen Martínez, ha considerado que sería "una temeridad política" no tener unas cuentas aprobadas en el 2021 y ha acusado a la oposición que repitan el mismo discurso que el año pasado como si no hubiera una pandemia.

Marta Prades (Podemos) ha realizado una intervención centrada en recriminar las enmiendas presentadas por la derecha y la ultraderecha, al considerar que hubieran debilitado los servicios públicos o supuesto retrasos en la aplicación de la ley de memoria democrática. Ha manifestado que las cuentas son "trabajadas y negociadas".

El socialista Óscar Galeano ha considerado que el presupuesto será "la mejor herramienta" para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. "Es el mejor escudo ante las incertidumbres que se nos presentan", ha dicho, al indicar que no se parecen a las cuentas de ejercicios anteriores, pues marcan un alto grado de exigencia para la labor del Ejecutivo. Algo que va parejo con el nivel de apoyo, pues fuera del pacto, cuando esta tarde terminen las votaciones, solo quedan 19 diputados.