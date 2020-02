Primer día de las multas en Los Sitios con los vecinos divididos

Dos semanas han pasado desde de la entrada en vigor de la prohibición de aparcar en las aceras en el entorno de la plaza de los Sitios de Zaragoza, pero hasta este lunes no se multaba a los infractores. A partir de esta semana, pues, aquellas motos, bicis y patinetes (vehículos de movilidad personal) que estacionen en el espacio reservado para los peatones podrán ser sancionados económicamente con cuantías que oscilarán entre los 36 y los 200 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Durante los más de 14 días que ha durado la moratoria de las multas, el panorama en las calles que rodean a la plaza de los Sitios ha cambiado sensiblemente. Así lo atesiguan algunos vecinos de zona, que admiten que en los últimos días se han visto menos vehículos sobre las aceras. Otros, por contra, siguen pidiendo más rigidez por parte del ayuntamiento, algo que durante esta semana no va a llegar, ya que la Policía Local se va a mostrar «más flexible» durante los primeros días de la aplicación de esta norma. «Me parece genial que lo prohiban, porque con el cochecito del niño es horrible, pero yo no lo he notado, siguen aparcando mal», comentaba una señora en la calle Jerónimo Zurita. De esta misma forma se manifestaban dos mujeres, madre e hija, que estaban en el parque de la plaza jugando con su bebé. «Sobran aparcamientos para motos y no los utilizan. En las calles en las que hay terrazas y motos aparcadas en las aceras no se puede ir con el carrito», aseguraban.

LOS MOTORISTAS

Desde el ayuntamiento dicen que es demasiado pronto para sacar conclusiones relevantes sobre este proyecto piloto que pretende extenderse después a otras zonas de Zaragoza. Todavía se sigue estudiando cómo multar a los vehículos sin matrícula o de uso compartido, como los patinetes. A pesar de estos parches, desde la concejalía de Movilidad dicen estar tranquilos ya que el afán de esta medida no es recaudatorio, sino «disuasorio».

Distinta sensación percibían dos señores que ayer contemplaban una de las señales, esta en la calle Rufas, que se han puesto para anunciar la medida. «Había visto que la habían puesto, pero hasta hoy (ayer) estaba tapada. No me parece bien, que no me digan que una moto o una bici en una calle aparcada junto a la pared molesta. Esto es para recaudar. Tengo muchos años ya y a mí no me engañan», expresaban.

Finalmente, los más afectados: los motoristas y usuarios de bicis y patinetes. Una mujer que se disponía a ponerse su casco lamentaba la nueva normativa. «A mí como motorista me va a afectar. Creo que aunque dejes la moto sobre la acera, si la dejas en condiciones no molesta. Otra cosa son los que la dejan en mitad de la calle. A esos sí que habría que multarles. Pagamos justos por pecadores», aseguraba.

Otro hombre, con su moto recién aparcada, decía desconocer la entrada en vigor de la medida. «He aparcado en un sitio para motos pero la verdad que me podrían haber multado, porque hay veces que la dejo sobre la acera y no me había enterado. Está claro que nos quita una libertad que ahora ya no tendremos, pero bueno, es cierto que han habilitado bastantes huecos para dejar la moto», concluía el señor con el casco en la mano.