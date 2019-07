Primer gran acuerdo de Azcón entre críticas y avisos

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer en un pleno extraordinario la organización municipal que regirá durante los próximos cuatros años con una sorpresa: Vox solo presidirá una junta de distrito en lugar de las dos prometidas por los populares. Por lo demás, la presencia del Gobierno y los grupos de la oposición tanto en distritos como en los consejos de administración y patronatos ha sido pactada para que todos tengan representación atendiendo al número de concejales. Entre tanto acuerdo no todo fue de color de rosa porque las formaciones de izquierdas no desaprovecharon su primera intervención en un pleno para criticar que la división en nueve áreas del Gobierno (de las cinco que hubo con ZeC) generará un mayor gasto a las arcas públicas, alrededor de 300.000 euros más, y todo para que, según denunciaron, tanto PP como Cs tengan «sus sillones» pese a que esto suponga «duplicidades».

Pese a ello, el alcalde, Jorge Azcón, ayer incluyó en su currículo su primer gran pacto. Un acuerdo que según dijo se repetirá a lo largo de la legislatura o, por lo menos, eso es lo que quiere. Porque por mucho que ayer dijese que este acuerdo demostraba la «riqueza política» de la corporación y su «generosidad», Vox ya le demostró que no contará con sus votos tan fácilmente.

Lo hizo durante la votación del nombramiento de los dos coordinadores generales de área que quedaban pendientes del visto bueno del pleno, Pedro Navarro (PP) y Javier Puy (Cs). «No teníamos ningún problema en votar a favor de Navarro, pero no de Puy porque no vamos a regalarle nuestro apoyo a una formación que no quiere ni sentarse a hablar con nosotros», declaró Julio Calvo en referencia a Cs. Así que Vox se abstuvo en esta votación, como también hicieron PSOE, ZeC y Podemos. Fue el único punto en el que no hubo unanimidad.

Ayer se aprobó el reparto de las juntas de distrito, donde Vox solo presidirá Casablanca. Calvo explicó que habían solicitado una única junta ante la «sobrecarga» de trabajo que tienen que asumir dos concejales aunque avisó que no descartan solicitar la dirección de la de Santa Isabel más adelante y confirmó que el pulso político entre Vox, PP y Cs que se produce en otras comunidades, como Madrid, en Zaragoza, por ahora, está salvado.

DISTRITOS / El PSOE estará al frente de Las Fuentes, El Rabal, Delicias y La Almozara, el PP de Centro, Universidad, Casco, Oliver-Valdefierro y Santa Isabel, Cs de San José, Distrito Sur y Miralbueno, ZeC de Torrero y Podemos del Actur.

En cuanto a los consejos de las sociedades participadas por el consistorio, todos los grupos tendrán representación y el PSOE será el único grupo de la oposición que estará en dos, al ser la formación con mayor número de concejales, como su portavoz, Pilar Alegría, se encargó de recordar ayer. «El PSOE es el que obtuvo más apoyos en las elecciones», declaró.

En cuanto a los consejos de administración de las sociedades de Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte, Zaragoza Cultural y Ecociudad, PP y PSOE tendrán tres representantes, dos Cs, y ZeC, Podemos y Vox uno cada uno. Esta misma fórmula se aplicará en la gerencia de urbanismo y patronatos. Aunque habrá nueve áreas, las comisiones se han agrupado de manera que solo habrá cinco, con dos representantes por partido y voto ponderado. Se mantiene la fórmula puesta en marcha en la anterior legislatura de dividir en dos los plenos, uno para gestión y otro para control.