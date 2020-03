La primera Cincomarzada con Azcón de alcalde no peligra pero el viento estará presente

El día cinco de marzo se rememora en Zaragoza la victoria isabelina frente a las tropas carlistas en el año 1838. Hoy en día pocos recuerdan aquella gesta, y la batalla es otra. Para los peñistas y los asistentes al parque del Tío Jorge la clave estará en no pasarse demasiado y en acabar el día de una pieza, mientras que para los representantes del Gobierno municipal la victoria estará en salir airosos de las críticas que les caigan por parte de las entidades sociales y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).

Esta será la primera Cincomarzada del popular Jorge Azcón como primer edil y se prevé, en lo que respecta al ambiente (y no al tiempo), calentita, ya que las reivindicaciones de los barrios no son pocas. En el manifiesto que se va a leer (sobre las 12.30 de la mañana) los organizadores admiten que sus demandas “caen el olvido de los sucesivos gobiernos municipales”, pero que este año, “hay un sentir de frustración mayoritario entre la ciudadanía ya que, tras un duro ajuste económico, es necesaria una clara iniciativa de actuaciones públicas”.

La FABZ encabezó las protestas contra Azcón durante el proceso de votación de las cuentas del ayuntamiento el pasado enero, y ahora quieren recordarle sus peticiones. Exigen actuaciones “urgentes” en zonas de algunos barrios “con claro riesgo de exclusión social”, como en Delicias, San José, Las Fuentes o el Casco Histórico. Además, critican el proyecto estrella del alcalde: La Romareda. “El parón inversor no puede camuflarse enajenando suelo público para financiar la reforma del estadio”, rezan las líneas del manifiesto.

Por el momento, el consistorio solo ha confirmado la presencia del concejal de Participación, Javier Rodrigo, y de la vicealcaldesa, Sara Fernández (que no se ha perdido una Cincomarzada desde que está en el ayuntamiento). Ambos son de Ciudadanos, por lo que el PP va a evitar poner la cara frente a las críticas de los asistentes. Tradicionalmente, los populares nunca se han dejado ver por esta fiesta. Algo tendrá que ver que muchas de las entidades que se encuentran en el parque durante esta jornada tienen un marcado perfil ideológico de izquierdas.

PENDIENTES DEL FRENTE FRÍO QUE ENTRA EL JUEVES

En lo que respecta a la climatología, las previsiones no son del todo claras, ya que el jueves será un día de transición. De madrugada entrará a la península un frente frío por Galicia, que a media mañana empezará a notarse en Zaragoza. A primera hora, las temperaturas y la situación en general serán más agradables, pero conforme avance el día el tiempo comenzará a empeorar. El viento hará su aparición, pero no se ha activado la alerta, por lo que parece que la Cincomarzada se librará de la temida cancelación. Que llueva, por otra parte, parece poco probable, pero no descartable. En todo caso no se tratarían de precipitaciones fuertes.

“Los Bomberos serán los que tengan la última palabra. Si ellos dicen que se cancela, se cancela”, explica Rafael Tejedor, vicepresidente de la FABZ. El límite de riesgo está en los 60 kilómetros por hora. Si se supera, los encargados de la seguridad de los asistentes podrían ordenar desalojar el parque por el riesgo que supondría.

Durante el miércoles los trabajos de puesta a punto del arbolado han seguido su marcha. Se han podado algunas ramas precisamente para evitar riesgos ante posibles rachas de viento. Además, ya están instalados los baños portátiles y los 40 contenedores de basura, así como el escenario principal.

REFUERZOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Para facilitar la llegada al parque, el ayuntamiento reforzará algunas líneas de autobús y el tranvía. La línea 29 dispondrá de dos buses extra; la 36, de cuatro; y el Ci1 y el Ci2 funcionarán con la flota ampliada con la que trabaja los sábados (en lugar de festivo) y con dos y tres vehículos extra, respectivamente. El tranvía, en horario matinal, reducirá su frecuencia de 15 a 9 minutos y pasará de circular con seis unidades a hacerlo con diez.