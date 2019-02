Los primeros animales llegarán al centro de protección de Zaragoza en verano

Las obras del nuevo centro municipal de protección animal de Zaragoza terminarán esta primavera, pero no será hasta el verano cuando empiecen a llegar los primeros canes. «El objetivo es que en primavera esté abierto aunque quizás sea en verano cuando vengan los primeros animales», aseguró el responsable de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, que visitó ayer junto al alcalde, las instalaciones de la nueva protectora. Las obras tienen lugar en el polígono Empresarium de La Cartuja y se prevé que finalicen en marzo. Una vez que concluyan las infraestructuras, los animales que actualmente se encuentran en las instalaciones del barrio rural de Peñaflor serán trasladados a los nuevos caniles.

Seis son los meses de retraso que lleva esta primera fase del proyecto desde que el ayuntamiento anunció su apertura a finales del año anterior. Un centro que Cubero aseguró que «será 100% público» aunque todavía falta personal por contratar. Sin embargo, el concejal subrayó que «hemos duplicado los trabajadores de la nueva oficina de protección animal para garantizar el servicio público y el bienestar animal».

Esta primera fase tendrá la misma capacidad que tiene el actual recinto en Peñaflor con 128 plazas para perros de 11 a 25 kilos y 28 gatos. Asimismo, las instalaciones se componen por dos edificios: un centro de interpretación con oficinas, una clínica veterinaria y una sala de actividades; y por otro lado un centro de transformación eléctrica que estará cubierto con placas fotovoltaicas. También, a escasos metros de estas infraestructuras, estarán las dos naves de caniles que dispondrán de una piscina de rehabilitación. Además, el centro de protección contará con una colonia CES (método de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros, sin sacrificio) para los felinos asilvestrados de la ciudad. El presupuesto total de la obra es de 801.747,03 euros.

Por otra parte, el proyecto elaborado en 2016 por la oficina de proyectos de arquitectura, contempla otro posible desarrollo de una segunda (y hasta una tercera) fase, en la que la capacidad se ampliaría hasta 288 animales. Por el momento, la partida presupuestaria para esta amplificación cuenta con 1.000 euros. Actualmente, el centro de Peñaflor no es en su totalidad público. Por ello, el centro de Peñaflor podría ver el cierre en el caso de que «la nueva protectora pudiera albergar a todos los animales del actual», confirmó Cubero. En el caso de que no fuese posible, en la segunda o tercera fase, el concejal aseguró que «la idea a corto plazo es que se cierre ya que no es 100% público». Además, garantizó que «la capacidad es la triple de la que se dispone ahora».

Por su parte, Santisteve certificó que «Zaragoza se merece un centro con estas características y con un criterio de bienestar animal».

El equipo del Gobierno munipal apoyó a una ciudad con «cero sacrificio» y aseguraron que «los animales en este centro van a tener un mejor trato». Todo ello, impulsado por la concienciación de adopción y la responsabilización de animales.

Ahora es turno del Ayuntamiento de Zaragoza para que den finalizadas las obras y abran el centro antes de que dé comienzo la nueva legislatura.