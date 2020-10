A prisión el autor de una macroestafa con DNI robados

Edison Adlanerto Bravo Santos, detenido el jueves en Zaragoza por llevar a cabo una macroestafa con DNI robados, ha pasado su primera noche en el centro penitenciario de Zuera. No ingresó por la causa por la que fue arrestado, sino porque sobre él pesaban varias ejecutorias de sentencias condenatorias. La última la firmada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza que le impuso 25 meses de prisión por unos hechos muy similares a los de su última detención.

Ayer pasó a disposición de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, quien se acogió a su derecho a declarar por recomendación de sus abogados Luis Ángel Marcén y Carmen Sánchez Herrero, ya que la investigación no está aún cerrada. Sobre estos hechos, la magistrada no acordó la prisión provisional. Las investigaciones se iniciaron en febrero, cuando el Grupo de Judicial de la comisaría Delicias de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuvo conocimiento a través de diferentes denuncia de la comisión de numerosas estafas, motivo por el se investiga la posible vinculación entre ellas. Comprobaron que en todos los casos, los ciudadanos manifestaban que tras haberles sido sustraída su documentación, habían sufrido cargos en sus cuentas bancarias, por compras o contrataciones de líneas telefónicas que no habían realizado o por la amortización de créditos que no habían sido solicitados por los perjudicados.

Un arresto, adelantado por este diario, que no fue fácil para los agentes, ya que mantenía precauciones con constantes cambios de domicilio, de dirección IP del ordenador que empleaba y hasta cambiaba de red wifi. En el momento de su detención llevaba con un ordenador portátil, 31 documentos de identidad de diferentes personas, de los cuales 24 figuran denunciados como sustraídos, 52 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, 25 tarjetas SIM, seis teléfonos móviles, un dispositivo informático tipo tableta. En total, la Policía Nacional le imputa la comisión de 118 delitos, si bien la investigación no está cerrada