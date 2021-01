El proceso de vacunación en Aragón, en cinco claves

Aragón y medio mundo han comenzado ya a inmunizar a la población con las diferentes vacunas que existen contra el covid. A España, por el momento han llegado las vacunas de Pfizer, que es la que ya se está administrando en las residencias, y la de Moderna y, según los datos del Ministerio de Sanidad, se han distribuido 1.103.700 dosis, de las cuales se han administrado 581.638. Del total, 20.956 inoculaciones se han utilizado en Aragón pero, ¿cómo va a evolucionar este proceso a partir de ahora?

1. La velocidad dependerá de los suministros

Aragón ha administrado el 82,46% de las vacunas de las que dispone, lo que supone que 20.956 personas han recibido ya la primera dosis de la inyección de Pfizer. A partir de ahora, el objetivo del Gobierno de Aragón es vacunar a unas 15.000 personas cada semana, es decir, agotar cada siete días la remesa completa de las inoculaciones que llegan a la comunidad. En la actualidad, el hospital Clínico de Zaragoza recibe cada lunes 14.040 vacunas de Pfizer, mientras que las dosis de Moderna irán llegando (ya hay 1.200 en este mismo centro hospitalario) de una forma más irregular. Por el momento se va a vacunar de lunes a viernes, porque se entiende que en cinco días el sistema tiene capacidad para suministrar las 15.000 dosis que hay como objetivo. Si, llegado el momento, llegaran hasta la comunidad más dosis de las que ahora recibimos, será cuando se plantee utilizar también los sábados y los domingos. A esta velocidad, según las previsiones de Sanidad, en marzo habría en Aragón 100.000 vacunados.

2. ¿Cuántas residencias han recibido dosis?

En Aragón, 266 residencias han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el covid, de las cuales 233 son centros de mayores y 33, de personas con discapacidad. Todavía faltan 61 centros, que por provincias se distribuyen de la siguiente manera: nueve en Huesca, nueve en Teruel y 43 en Zaragoza. En números totales, se ha vacunado a 11.753 mayores en los asilos y a 6.788 trabajadores de estos centros. Según las previsiones del Gobierno de Aragón, a comienzos de la semana que viene comenzará la inoculación de la segunda dosis de Pfizer y se estima que, en la segunda quincena de febrero, ya estén vacunadas todas las personas que así lo hayan querido en las residencias.

De todas formas, y a pesar de que el 81,46% de los asilos ya han comenzado el proceso de inmunización, se han producido brotes en 18 residencias aragonesas en las que sus mayores ya habían recibido la primera dosis. Esto es porque esta primera inyección no inmuniza, por lo que los residentes no estarán totalmente protegidos hasta dentro de un mes.

3. 1.173 sanitarios se han vacunado con excedentes

El inicio del proceso de vacunación en los trabajadores sanitarios va a comenzar a partir de este fin de semana, pero ya hay 1.173 profesionales de los centros de salud que se han inyectado la primera dosis de Pfizer con los excedentes de las residencias, dado que la orden del Gobierno de Aragón era la de no desperdiciar ninguna dosis. Esto supone, aproximadamente, un cuarto de la plantilla de los ambulatorios.

En el 061 y en los centros hospitalarios la vacunación podría comenzar este mismo fin de semana y se priorizarán aquellos profesionales que están en contacto más directos con el virus. La semana que viene se distribuirán un total de 17.000 dosis por la comunidad, de las cuales 6.000 serán para las residencias (2.000 servirán como segunda dosis y 4.000 serán para los mayores que todavía no se han vacunado); otras 7.000 para profesionales de la Atención Especializada; 2.500 para los de la Atención Primaria y 700 para centros psicogeriátricos.

4. Los mayores de 80, en el punto de mira

Cuando todavía no ha acabado la primera fase del proceso de vacunación, los responsables de la Sanidad aragonesa ya están pensando en comenzar la segunda fase, en la que estarán incluidos los mayores de 80 años y los grandes dependientes no institucionalizados, es decir, aquellos que no viven internos en una residencia (se estima que habría unos 7.000 en la comunidad). Dependerá de lo que ordene también el Ministerio, pero según explicó el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, su esperanza es poder haber terminado «para la primera semana de febrero con todos los profesionales sanitarios vacunados para poder seguir con otros grupos de riesgo».

A estas personas se les llamará a casa para darles día y hora en los centros de salud, por lo que la vacunación se llevará a cabo en los ambulatorios. Los mayores de 80 años no tendrán que pedir cita, sino que serán llamados por el personal sanitario. En el caso de grandes dependientes que no puedan desplazarse, los enfermeros sí que acudirán a sus casas, aunque se tiene que estudiar cómo aprovechar las dosis de más que contiene cada vial, puesto que no se pueden transportar por ahora.

5. Astrazeneca y Johnson and Johnson

Las previsiones actuales del plan de vacunación se están realizando teniendo en cuenta las dosis que Aragón prevé recibir hasta marzo (160.000 de Pfizer y 19.600 de Moderna) pero en los próximos meses podrían llegar las de Astrazeneca y Johnson and Johnson. Si llegaran más vacunas semanalmente, el Gobierno de Aragón estudiaría si habilitar nuevos centros de vacunación para poder gastar todas las vacunas que lleguen a un ritmo acelerado.