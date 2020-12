Los productores de cava esperan aumentar ventas en Navidad

Se acerca la Navidad, este año unas celebraciones muy diferentes, pero no puede faltar la botella de cava en la mesa. Así lo creen también las principales bodegas aragonesas de este producto espumoso que aseguran que los últimos meses del año son los más importantes. No obstante, consideran que el curso que no ha sido del todo malo a pesar de la pandemia del coronavirus.

En la provincia de Zaragoza, concretamente en Cariñena, Bodegas San Valero produce uno de los cavas más populares, el Gran Ducay. La bodega ha renovado recientemente las etiquetas de la colección de espumosos con la presentación además del Gran Ducay Gran Reserva. «Cerramos así la colección. Ahora con estos cuatro productos terminamos con esta, pero tenemos otra, de colección propia, como es la de Blanc de Noirs, un cava blanco, que tiene dos tipos, normal y de reserva», explicó el director de marketing del grupo, Javier Domeque.

La campaña de Navidad es fundamental para esta empresa. De hecho, Domeque expresó que es «el esprint final del año porque se trata de un producto que se consume mucho más en esta época». Para explicar la magnitud de la relevancia, el 80% de las botellas que se venden anualmente, se comercializan en el último trimestre del año. «Vendemos unas 300.000 botellas anuales bajo marcas propias», informó Domeque. Además, el director de márketing del grupo agregó que el deseo estos últimos meses es el de incrementar un 20% los ingresos.

Desde Bodegas Langa, señalaron que el mes de noviembre había sido «bueno», con una «buena implantación de las ventas y cifras superiores a las del año pasado». Esto se había producido, además, como consecuencia de un posicionamiento prematuro respecto a otros ejercicios. Tras un positivo penúltimo mes del año, el grupo enfatizó que por ello las expectativas de diciembre eran «muy buenas». «Los meses más fuertes son los tres últimos meses del año», apostillaron. Las ventas del grupo están destinadas, en mayor proporción, al canal Horeca, pero este año, por la crisis sanitaria del covid-19, se ha dado un vuelco a la línea de distribución y se ha apostado más por el comercio a través de los supermercados.

Según informaron desde Bodegas Langa, suelen vender alrededor de 500.000 botellas al año. En el mes de noviembre, a pesar de la pandemia y los impedimentos económicos que han sufrido todos los sectores relacionados con la hostelería, las ventas se incrementaron entre un 5% y un 10%. Todas ellas bajo la gama Reyes de Aragón, que es la marca que incluye todos los cavas que se elaboran en estas bodegas.

DE LOS BARES AL SUPER / Otro de los grupos dedicados a la fabricación del espumoso es el grupo Ruberte, que posee cuatro bodegas en las localidades de Borja, Ainzón y Magallón y cuyos productos corresponden a la Denominación de Origen Campo de Borja. Este caso, según manifestaron desde la empresa, es la cruz de estas tres bodegas ya que «las ventas han sido regulares en comparación con años anteriores», explicaron. «El principal punto de ventas es la Navidad, y está siendo más floja», lamentaron desde este grupo aragonés.

Esta compañía del sector vinícola cuenta, habitualmente, con un volumen de unas 35.000 a 45.000 botellas, «pero este año podemos confirmar que las ventas han sido peores que las del año pasado», aseguraban. Cuentan, asimismo, con dos gamas de cava, el joven y el reserva, y según informaron «queremos sacar un gran reserva el año que viene».

Por otro lado, la venta online, con una plataforma en el marketplace por antonomasia como es Amazon, ha ayudado a aliviar los resultados económicos de este curso. «Está funcionando mejor», concluyeron.