Los profes vuelven al papel

La palabra Sigad es desconocida para la inmensa mayoría de la población. Sin embargo, forma parte del argot de los profesores de los institutos de Aragón desde hace varios años. Y no precisamente para bien. Se trata de una plataforma informática de gestión académica y didáctica cuya función es centralizar la información en los centros, pero desde el año 2014 ha dado demasiados quebraderos de cabeza.

Este curso, por ejemplo, ha empezado de manera anómala y ha sido en la última semana cuando el Sigad ha empezado a estar operativo, lo que ha vuelto a generar «malestar» entre los docentes al no poder volcar sus datos a la aplicación. «Es un programa tortuga. Te desesperas cuando se pone a pensar y no he visto nada más lento», confiesa el profesor de un instituto de Zaragoza. «Ahora tengo que dedicarme a pasar todo lo que llevo apuntado en papel al ordenador. ¿Por qué no lo repararon en julio o en agosto? Han optado por esperar a la época más complicada burocráticamente hablando: el primer mes de clases. Tengo un atasco de los buenos y, como soy tutor, es especialmente gordo», reitera.

Fuentes del Departamento de Educación reconocieron a este diario que, el pasado mes de abril, se adjudicó un nuevo pliego de condiciones para gestionar el Sigad que ha vuelto a recaer en la empresa Hiberus. «La nueva plataforma se puso en marcha el lunes día 7 y el martes se produjeron problemas de acceso a la base de datos por un fallo de reconocimiento de las contraseñas», apuntaron. Es decir, hasta ese día en los institutos no pudieron operar con este sistema nuevo, tal y como reiteraron además varios docentes consultados. Educación también señaló que el problema «ya está resuelto» y la plataforma «operativa», mientras que «se están revisando algunos otros aspectos para garantizar que todo funcione perfectamente», añadieron.

Numerosos cambios

El Sigad se implantó en los institutos en el 2014 en sustitución del SGD, conocido como Tamagochi. En aquel momento, muchos consideraron que su instalación había sido «precipitada», provocando colapsos de gestión en muchos centros. El entonces Departamento de Educación, dirigido por Dolores Serrat, reconoció los «trastornos» de la aplicación, que se pulió. Sin embargo, la necesidad de actualizaciones y la carga de datos que se insertan en el sistema ha requerido una actualización.

«El cambio al Sigad dejó en mi instituto una gran caja de cartón con 30 o 40 consolas terminales portátiles de aquellos famosos Tamagochis. Hubo que desinstalar los soportes de recarga que teníamos en la sala de profesores», recuerda un docente aragonés. En su centro, al menos, le han dado utilidad. «Se usan como soportes en las puertas cuando hay corrientes de aire. Ironías aparte, me da muchísima pena pensar en el dineral que se invirtió en el SGD para que ahora, literalmente, esté tirado por el suelo», apunta el profesor.

Por otro lado, la consejería tiene previsto «de aquí a final de año» —y si el nuevo Sigad lo permite—, disponer de una app que se podrá gestionar desde los móviles «de cara al próximo curso», añadieron. El nuevo pliego de condiciones de la herramienta ha conllevado mejoras de errores y actualizaciones. El tiempo dirá si esta versión del Sigad conseguirá calmar los ánimos o volverá pronto a estar de vuelta.