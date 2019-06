Prosigue el ascenso de temperaturas, que hoy podrán superar los 42 grados

La información de temperatura máxima en Zaragoza es incorrecta. La máxima de Zaragoza no fue 38.8 C sino 36.6 C en la estación de Valdespartera y 37.0 C en el Aeropuerto. Los 38.8 C fueron la máxima en Daroca. http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos?k=arn&w=2&datos=det