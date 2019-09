El proyecto del espacio Wöw Ocio Urbano sigue en el aire

El proyecto para levantar en una parcela de Puerto Venecia, en Zaragoza, el espacio de entretenimiento Wöw Ocio Urbano sigue en el aire después de que la Comisión de Urbanismo rechazara el proyecto inicial presentado por la promotora. Así lo comunicó ayer Víctor Serrano, concejal de Urbanismo, tras una pregunta del portavoz de Podemos, Pedro Santisteve, durate la comisión del ramo.

«El 11 de septiembre acabó el periodo de alegaciones y ya se le trasladó a la promotora que la resolución y propuesta a dictar era negativa y que no se iba a conceder la licencia», señaló Serrano, que no detalló más acerca de la situación. «A fecha de hoy no tenemos una resolución adoptada, pero la inicial que nos presentaron, y a la que hubo alegaciones por parte del promotor, ya se indicaba la denegación de la licencia», reiteró Serrano.

El concejal le precisó a Santisteve que, mediante escrito, podrían comunicarle más información relativa a Wöw Ocio Urbano. Ese rechazo inicial por parte de Urbanismo se trató de una comunicación, mientras que el expediente sigue adelante.

El pasado mes de agosto, cuando se supo del aterrizaje de este proyecto en la capital, la promotora presentó la solicitud en el Ayuntamiento de Zaragoza para disponer de las licencias que permitieran comenzar las obras, unos trabajos que deseaban comenzar a gran velocidad para abrir ya el próximo 20 de septiembre. Así lo contó a este diario uno de sus impulsores.

DE Largo recorrido / El suelo donde se instalaría este proyecto, que pretende ser un lugar de ocio de largo recorrido y no solo para eventos como las fiestas del Pilar, es de 11.409 metros cuadrados, de titularidad privada y se encuentra a pocos metros de la nave de Leroy Merlin en el parque de empresas contiguo al macrocentro comercial de Puerto Venecia. El uso admitido sería de terciario, hasta 5.000 metros cuadrados, pero el objetivo no es construir un bloque de comercios, sino dos carpas gigantes, una de 2.400 metros cuadrados para la Oktoberfest y otra de 3.000 para conciertos. Y, según sus cálculos, estarían a un kilómetro de distancia de las viviendas más cercanas.

Wöw Ocio Urbano trataría de organizar una programación de eventos continua y durante todo el año, aunque de momento, a la espera de saber si las licencias saldrán adelante, la iniciativa ha quedado retrasada y no estará lista, como sus promotores querían, para este mes de diciembre. Mientras tanto, la tramitación del expediente continúa en el Ayuntamiento de Zaragoza a falta de una resolución definitiva sobre este macroproyecto de ocio.