Un proyecto piloto reducirá el plazo administrativo de la lista de espera

El Servicio Aragonés de Salud, a través de su Unidad de Innovación, pondrá en marcha antes de que termine el año un plan piloto en el sector sanitario de Barbastro con el fin de reducir los procesos administrativos de las listas de espera. Si el proyecto da resultados, la intención del Departamento de Sanidad será extenderlo, de manera progresiva, al resto de hospitales de la comunidad.

Básicamente, lo que se pretende es crear es una gran base de datos que aúne a todos los sectores sanitarios en un gestor único de los procesos quirúrgicos. Este quedaría ya integrado en la historia clínica electrónica de cada paciente y todo se integraría de manera online y automatizada, evitando desplazamientos del paciente para pedir citas o papeleo.

Actualmente, cada sector sanitario cuenta con un gestor administrativo de las listas de espera, lo que supone una multiplicidad de base de datos y, en consecuencia, procesos largos de gestión hasta que el usuario queda incluido en la lista de espera. El fin es un «modelo único y centralizado», según explica a este diario Juan Coll, responsable de Innovación Médica y Nuevas Tecnologías en el sector sanitario de Barbastro. «El paciente no se ve en nada porque todo se integra de manera online», añade.

Hasta ahora, cuando el profesional comunica al paciente que tiene que ser operado, el usuario (no siempre) debe acudir con un papel o trámite a admisión para iniciar el proceso que, finalmente, le lleve a estar incluido en las listas de espera. «Si lo hacemos desde la historia clínica, donde lo escribe ya el propio profesional, los datos llegan a gestión administrativa y ganamos tiempo porque el circuito se recorta y no hay riesgo de perder o traspapelar ningún dato», remarca Coll.

Circuito acortado / Por ejemplo un traumatólogo, haciendo uso de esa historia clínica integrada en los procesos quirúrgicos, podría pasar ya los datos de un paciente que tiene que ser operado de manera directa a administración y, esta, gestionará su ingreso en lista de espera. «El paciente sería citado para acudir a la preanestesia, allí sus datos ya serían registrados porque el anestesista, que también tendrá acceso a la base de datos, ya dirá si es apto o no para la intervención. Esa información llegará al circuito administrativo, que dará fecha y asignará hueco al paciente. El proceso se simplifica», explica Coll.

Cada sector sanitario en Aragón tiene «compartimentos estanco» para el proceso administrativo quirúrgico, lo que impide, por así decirlo, el salto de un lado a otro. «Pasar de un sistema no centralizado a uno centralizado nos permite una mejor admisión y gestión de las listas de espera», señala. El experto reconoce la «complejidad» del proyecto y por eso el plan piloto se ha iniciado en Barbastro, al tratarse de un «entorno manejable» para testar esta experiencia que, en un principio, se iniciará en diciembre. «Es ambicioso y sabemos que en tiempos de pandemia puede haber dificultades. El impacto de este proyecto no lo sabemos. Puede ser un éxito o no, eso es lo que queremos comprobar», añade Coll.

Videoconsultas de los médicos con las residencias

Otro proyecto de innovación sanitaria que el Salud está fomentando son las videoconsultas de los médicos de Atención Primaria con los pacientes que se encuentran en las residencias. De hecho, ya se ha realizado la provisión de equipamiento (portátiles, auriculares o cámaras) para ir poco a poco extendiendo esta iniciativa. «Ya se está haciendo en el sector de Alcañiz, pronto irá a Teruel capital y esperamos seguir aumentado. Tras el confinamiento y dada la situación, hemos ido trabajando con los centros para normalizar estas videoconsutlas», precisó Coll.