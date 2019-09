El PSOE aragonés volvería a ser la primera fuerza de la comunidad en las generales

El PSOE volvería a ser la fuerza más votada en Aragón, con un 28,8% de los sufragios, en caso de celebrarse unas Elecciones Generales, mientras que el PP pasaría de la tercera posición obtenida en los comicios de abril al segundo puesto y Ciudadanos sería tercero. Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio postelectoral elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre el 17 de junio y el 16 de julio, antes de la investidura fallida del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En este trabajo todas las fuerzas bajan sus porcentajes de voto respecto a lo obtenido hace 5 meses, aunque hay que tener en cuenta que un 15,1% de los encuestados dijo no saber todavía a qué partido votar. No obstante, los socialistas pasarían del 31,73% al 28,8%, Ciudadanos, que sufriría el mayor batacazo de las formaciones, del 20,54% al 8,5% y el PP obtendría el 13,9%, casi 5 puntos menos que en abril, cuando llegó al 18,93%. Unidas Podemos bajaría hasta el 8,4%, después de obtener 13,56% en las anteriores elecciones, y Vox obtendría el 3,8%, frente al 12,2% anterior.

Además de estos resultados, la encuesta pone de relieve que el 10,8% de los encuestados no votaría (la abstención fue más de dos veces más alta en la comunidad, del 22,3%) y que el 1,8% lo haría en blanco.

Unidas Podemos sería la fuerza que más personas elegirían como segunda opción, con el 21,2%. Le seguiría Cs (11,9%) y el PP (10,9%). No obstante, destaca que el 27,7% afirmó no saber a quién destinaría su papeleta en ese supuesto y el 11,3% dijo que no votaría. Otro aspecto que destaca en este estudio del CIS es que el 53,2% de los participantes contestó no sentir simpatía por ninguna de las opciones políticas. El PSOE, con el 8,8% de las respuestas, y Ciudadanos, con el 6,3%, fueron más elegidas en este apartado, en el que el PP fue tercero (4,1%) y Unidas Podemos cuarto (2,3%).

sin aprobados / Ni un solo líder de las cinco principales fuerzas políticas españolas obtiene el aprobado para los aragoneses. El que mejor parado sale es el secretario general socialista, Pedro Sánchez, que llega al 4,6, en una escala del 1 al 10, donde 1 es una evaluación muy mala y 10 muy buena.

Le sigue el candidato naranja, Albert Rivera, con un 3,9, y los del PP e IU, Pablo Casado y Alberto Garzón, con un 3,8 cada uno. También empatan en este apartado Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, y Santiago Abascal, de Vox, ambos con un 3. Además, y si se pone el foco en las elecciones autonómicas, el 75,4% de los aragoneses habría votado por el mismo partido o coalición de haber sabido el resultado de estos comicios que, para el 29,7%, es «más bien positivo». Según esta encuesta, desconfianza, indiferencia y aburrimiento son los principales sentimientos que produce la política en los aragoneses, con porcentajes del 27,9, 17,9 y 17,3% respectivamente. El 81% de los encuestados votó en los comicios autonómicas del pasado 26 de mayo, el 12,7% no quiso ir a las urnas y de estos, un 3,8% no lo hizo porque «está harto de la política y las elecciones».

